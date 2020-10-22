Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 3,10 gram esrar, 0,98 gram metamfetamin, 22 yeşil reçeteye tabi hap, 1 uyuşturucu aparatı ve 15 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 95 fişek ele geçirildi.

Ekipler, uygulamada şüpheliler O.Y, A.K, S.Ş, H.A.B. ile Ö.T'yi gözaltına aldı.

Uygulamada ayrıca Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan şüpheli R.Ç. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Öte yandan ele geçirilen mermilerle Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a destek için "Karabağ" yazıldı.