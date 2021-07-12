Son dakika haberleri: Malatya'ya 350 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Son dönemlerde birçok alanda ciddi yatırımlar alan Malatya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleriyle, eğitim alanında 350 milyon liralık yeni bir yatırım için ilk adımı attı. Başkan Gürkan, Bilkent Üniversitesi yerleşkesinin çalışmalarının Çarşamba günü itibariyle başlayacağını söyleyerek, Malatya kamuoyuna müjdeyi verdi.

Bilkent Üniversitesi'nin öncülüğünde ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise dahil olmak üzere Fırıncılar Mahallesi Bölgesine yapılacak olan eğitim kampüsü çalışmalarına Çarşamba günü itibariyle başlanılacak. İlerleyen dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nin de kampüs alanına eklenecek projesinde 350 Milyon TL'lik bir yatırım Malatya'ya kazandırılmış olacak.

Bilkent Üniversitesi'nin Malatya'da eğitim alanında yapılacak kampüsü için yoğun girişimlerde bulunan ve bu doğrultuda, Malatya - Elazığ karayolu Battalgazi İlçesi Fırıncılar Mahallesi Bölgesi'nde yer tahsisi yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bilkent Üniversitesi'nin eğitim kalitesinden Malatyalı çocuklarında faydalanacak olması çocukların geleceğe en güzel şekilde hazırlanması noktasında kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Gürkan, "Malatya'da çevreyolunun altı söylemini ortadan kaldırmamız lazım. Malatya'da da bütün ülkede olduğu gibi batıya doğru gidiş yükseliş gösteriyor. Bizde yatırımlarımızı eşit olarak yapmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda bende müjde vermek istiyorum. Bilkent Üniversitesi yerleşkesini ki geçen yılın parasal değeriyle 250 Milyon TL olan, bu yıl ise 350 Milyon TL olan Bilkent'in anaokulunu, ilkokulunu, ortaokulunu ve lisesini daha sonrada üniversitesini fırıncılar bölgesinde ihdas ettiğimiz 375 bin dönüm arazide başlanılacak. Çarşamba günü itibariyle yetkili arkadaşlar Malatya'ya gelerek çalışmalarına başlayacak. Bilkent Üniversitesinin Ankara ve Erzurum'da bulunan okullarını ziyaret ettiğimizde yerleşkenin Malatya'mızda da olması için yoğun bir süreç yaşadık. Girişimlerimiz sonucu süreci tamamladık ve inşallah Malatya'mıza önemli bir yatırımı daha kazandırmış olacağız" dedi.

(İHA)