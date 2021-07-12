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Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı

12.07.2021 13:35

Son dakika haber: Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı Sırbistan ve Belçika'dan memleketlerine gitmek üzere Edirne Kapı kuleden giriş yapan 2 otomobilin Havsa-Babaeski otoyolunda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı

KIRKLARELİ - Sırbistan ve Belçika'dan memleketlerine gitmek üzere Edirne Kapı kuleden giriş yapan 2 otomobilin Havsa- Babaeski otoyolunda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, memleketlerine gitmek için Edirne Kapıkuleden yurda giriş yapan Salih T. idaresindeki 1 UKX 036 plakalı otomobil, Havsa-Babaeski otoyolunda seyir halindeyken önce bariyerlere çarptı. Daha sonra aynı yönde seyir halinde gelen Orhan Akdeniz yönetimindeki WML PY57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Salih T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Havsa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anını anlatan sürücü Orhan Aydeniz, "Sırbistan'dan memleketim Adana'ya gitmek için yola çıktık. Dün akşam Türkiye'ye giriş yaptım ve otelde uyudum. Bu sabah yola çıktık. Önümde gri otomobil önce bariyerler çarptı. Daha sonra bende aynı istikametten gelirken yandan çarptım. Şükür bir şeyimiz yok. İlk müdahaleyi yapmak için ben gittim. Gittiğimde uyudun mu diye sorduğumda uyumadım, dedi. Otomobilden çıkarmaya çalıştım. Kolunda ve başından yaralandığı için çıkartamadım. Ne olur uzak yollardan geliyoruz lütfen yatın dinledin sonra yolunuza devam edin" dedi.

Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı

Sırbistan, Babaeski, Belçika, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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