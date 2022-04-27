Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ

27.04.2022 09:36

Son dakika gelişmesine göre YALNIZÇAM ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri karların erimesi ile taştı ve ovayı göle çevirdi.

YALNIZÇAM ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri karların erimesi ile taştı ve ovayı göle çevirdi. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde golf ve okçuluk antrenörü Hakan Fırıncı, yaz aylarında öğrencilerine antrenman yaptırdığı ovada bu kez kano ile gezintiye çıktı. Vatandaşların ilginç bakışları arasında ovada kürek çeken Fırıncı, Muhteşem bir duygu. Kanosunu alan gelsin bu zevke ortak olsun dedi.

Özellikle mart ve nisan aylarında yağan yoğun kar yağışı ile dağlarda kar kalınlığı 5 metreye kadar ulaştı. Ani bastıran sıcak hava ile eriyen kar suları Ardahan kent merkezinde geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ni taşırdı ve Ardahan Ovası'nı göle çevirdi. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde golf ve okçuluk antrenörü olan evli ve 2 çocuk babası Hakan Fırıncı (45), otomobiline yüklediği kanoyu göl kenarına getirdi. Kent merkezinin suya yansıdığı göle kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne olarak bilinen kanoyu indiren Fırıncı, küçük bir gezinti yaptı. Yaz aylarında öğrencileri ile golf oynadığı ve ok atışı yaptığı ovada bu kez kano ile gezintiye çıktığını belirten Fırıncı, Kura Nehri'ndeki su taşkını Ardahan Ovası'nı göle çevirdi. Bizde küçükken tekerleklerin iç lastiğini şişirerek girdiğimiz burada şimdi kano ile profesyonel olarak uzun mesafe kürek çekiyoruz. Bu sene kar yağışının fazla olması bizleri çok sevindirdi. Umarız bereketli bir yıl geçiririz. Ovada kürek çekmek çok zevkli ve muhteşem bir duygu. Kanosunu alan gelsin ve bu zevke ortak olsun diye konuştu.

Ovada oluşan göl bu arada karabatak, martı, leylek, ördek, gri balıkçıl ve çok sayıda kuş da ev sahipliği yapmaya başladı.

Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ
Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ
Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ
Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ

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Hazar Denizi, Gürcistan, Ardahan, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SEL SULARININ GÖLE ÇEVİRDİĞİ ARDAHAN OVASINDA KANO KEYFİ - Son Dakika
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