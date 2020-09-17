Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını

Son dakika haberlerine göre Simav'da korkutan fabrika yangını Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarındaki kontrplak imalatı yapılan fabrikada başlayan yangının 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Simav'da korkutan fabrika yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarındaki kontrplak imalatı yapılan fabrikada başlayan yangının 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi. Mehmet Ali Aydın'a ait panel kontrplak fabrikasında meydana gelen yangın, çevrede yaşayan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy çıkışındaki panel kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümümde elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın, çatıya sıçrayıp kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 2 itfaiye aracı ve Yeşilköy Muhtarlığı'na ait 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. 2 sat süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası can kaybının olmadığı bildirildi.

Maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını

Yeşilköy, Kütahya, Fabrika, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 03:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Simav'da korkutan fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei