Son dakika haberleri... Tunus Genel İşçi Sendikası, hükümeti mevcut krizden çıkış için "sorumluluk almaya" çağırdı - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, ülkenin içinden geçtiği zor süreçte çözüm için hükümeti "sorumluluk almaya ve halka karşı açık olmaya" davet etti.

Tebubi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı kararlarının ardından ülkedeki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tunus halkı zor bir süreçten geçiyor, hükümetin ve yöneticilerin artık dürüst bir şekilde sorumluluk alarak birlik içerisinde çözüm aramasının zamanı geldi." diyen Tebubi, problemlerin kapalı kapılar ardında değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonominin ve siyasi durumun ne kadar karışık olduğu kapalı kapılar ardında tartışılıyor ancak bunlar kamuoyuna açıklanmıyor. Tunus halkı ülkesinin gerçeğini bilmeli, kimsenin halka yalan söylemeye hakkı yok."

Başbakan Necla Buden'in herhangi bir yürütme yetkisi olmadığını savunan Tebubi, "Herhangi bir yetkisi olmayan Başbakan'ın içinde bulunduğu zor durum ortada. Yürütme yetkisine sahip olmadığı için bir karar alamıyor. Buden, yürütme yetkisini elinde tutan Cumhurbaşkanı Said'in bir tür ara bulucusu pozisyonunda."

Tebubi ayrıca, hükümet ile TGİS arasında ekonominin canlandırılması ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile istişareler konusunda herhangi bir iletişimin olmadığına dikkati çekti.

TGİS Genel Sekreteri Tebubi, 27 Kasım'da sendika toplantısında yaptığı konuşmada, "25 Temmuz'un ardından herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadığını" söylemişti.

TGİS'in 25 Temmuz kararları karşısındaki tutumu

"Arap Baharı" adı verilen süreçte oynadığı rolle ülkedeki en önemli kurumların başında gelen TGİS, 25 Temmuz sürecinde uzun süre sessizliğini koruyarak Cumhurbaşkanı Said'e bir nevi destek oldu.

Ancak Said'in 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yasama ve yürütme yetkilerini devralması üzerine TGİS bu adımı reddederek, "Cumhurbaşkanı'nın şartları yerine getirmeden Anayasa'yı değiştirmesine" karşı olduğunu bildirdi.

TGİS, Said'in yetkilerini genişletmesine ve içeride muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı bir tutum takındı.

Tunus'ta "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.