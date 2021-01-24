Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemede, hayvan hakları ihlallerini denetleyip, bu konuda karar veren veteriner hekimlerden oluşan hayvan hakları müfettişliğinin yer almasını istedi.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, TBMM gündemine gelen hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemeye dair TVHB'nin taleplerini iletti.

Yasanın ilgili tüm paydaşların katılımıyla ve bilimsel bir çerçevede ele alınması gerektiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce hayvanların mevcut yasada 'mal ve eşya' olarak görülen tanımları 'can' olarak değiştirilmeli. Sahipli veya sahipsiz hayvanlara kasten kötü muamelede bulunan kişiler 2 yıldan az olmamak üzere hapis ile cezalandırılmaları ve suçun sabıka sicillerine işlenmesi sağlanmalı. Büyükşehir statüsündeki illerdeki Belediyelerde Veteriner İşleri Daire Başkanlığı diğer il ve ilçelerde ise Veteriner İşleri Müdürlükleri oluşturularak buralarda yeterli veteriner hekim ve yardımcı personel istihdamı sağlayacak düzenlemeler bulunmalı. Denetime bağlı eksiklikleri gidermek için ilgili bakanlık bünyesinde veteriner hekimlerden oluşan, hayvan hakları ihlalleri konusunda, denetleyen ve karar veren hayvan hakları müfettişliği oluşturulmalı."

"Can dostlarımızın tedavi hakkı kesintisiz sağlanmalı"

Emniyet veya jandarma teşkilatında "Hayvan Hakları Kanunu" ve ilgili mevzuat konusunda eğitim almış personelden oluşturulan "Hayvan Refahı Polisi" kadroları oluşturulmasını da talep eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sahipsiz hayvan rehabilitasyonu yapan merkezler günün şartlarına ve ihtiyaca uygun donanım, personel ve fiziki şartlara kavuşturulmalı. Kamunun yükünü azaltılmak için kısırlaştırma, aşılama ve kayıt-kimliklendirme işlemlerinde serbest veteriner hekim kliniklerinden faydalanılmasını sağlayacak maddeler yasa kapsamına alınmalı ve sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisi işlemleri için hizmet satın alınarak can dostlarımızın tedavi hakkı kesintisiz sağlanmalı."