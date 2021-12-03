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Bakan Yardımcısı Sayan: "Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan: "Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar"

03.12.2021 20:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Avrupa yollarında birbirine dijital olarak bağlanabilen taşıt sayısının 2025 yılında 69 milyona ulaşması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Avrupa yollarında birbirine dijital olarak bağlanabilen taşıt sayısının 2025 yılında 69 milyona ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte öyle görünüyor ki şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar." dedi.

Sayan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen "Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm" konulu panelin ikinci oturumunda konuştu.

Ülkelerin ekonomik büyümesi ve güçlenmesinin hem üretim hem de hizmet sektörlerinin birlikte büyümesiyle gerçekleşen bir durum olduğunu belirten Sayan, özellikle Türkiye'de bu iki ana sektörün üretim tarafındaki en önemli kollarından birini otomotiv endüstrisinin oluşturduğunu anlattı.

Küresel ekonomi içinde toplam büyüklüğü 4,5 trilyon doları aşan otomotiv sektörünün dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu dile getiren Sayan, Türkiye'nin yıllık 1,5 milyona ulaşan otomotiv üretim potansiyeliyle dünyada 15, Avrupa'da ise 4'üncü durumunda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörünün varlığını ve başarısını sürdürebilmesindeki kritik eşiğin ise yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ile yeni nesil teknolojilere hızla uyum sağlamaktan geçtiğinin altını çizen Sayan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız yatırımlarla biz bunu gerçekleştiriyoruz. Otomotiv sektörünün en çok etkileşimde bulunduğu sektörlerin başında ise benim de sorumlu olduğum bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü geliyor. Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız 'bağlı araçlar', 'akıllı araçlar', 'otonom araçlar' gibi çok sayıda kavram bilgi ve iletişim sektörünün otomotiv sektörüne adeta hediye ettiği kavramlar. Bir şekilde bu dönüşümü şekillendiren temel güçler ise dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri gibi yeni teknolojiler. Avrupa yollarında birbirine dijital olarak bağlanabilen taşıt sayısının 2025 yılında 69 milyona ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte öyle görünüyor ki şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar."

"5G teknolojilerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Otomotiv sektöründe özellikle son yıllarda yazılımın donanımın önüne geçmeye başladığına işaret eden Sayan, araçların her geçen gün daha da akıllandığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Sayan, yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında 54 milyar dolar büyüklüğünde olan bağlı araçlar piyasasının 2025 yılında 166 milyar dolara ulaşacağını, elektrikli araç piyasası büyüklüğünün de 2027 yılında 802 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için atılacak her adımın istihdam, temiz hava, teknolojik gelişim gibi faydaları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Sayan, "O nedenle sadece elektrikli araçları değil, bu araçların üretiminde, montajında, nakliyesinde insanlara sunulması noktasında kullanılan her türlü ara ürün ve hizmetin de yeşil dönüşümden en yüksek oranda istifade edilmesini önemli buluyoruz." diye konuştu.

Sayan, özellikle akıllı ulaşım sistemlerinde mobil teknolojilerin çok yoğun şekilde kullanılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın güçlü desteğiyle yerli ve milli 5G teknolojilerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 5G'ye giden yolda donanım, yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap vermek amacıyla uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesinin ilk fazını 2021 mart ayında lansmanını yaptık ve prototipleri ürettik. İnşallah önümüzdeki dönemde en yüksek yerlilik oranına ulaşacak şekilde 5G'ye geçeceğiz. 5G teknolojisi mevcut kablosuz iletişim teknolojilerinin üzerinde azaltılmış gecikme, artırılmış güvenlik, daha yüksek veri aktarımı gibi performans iyileştirmeleri getirecek."

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan: Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar
Bakan Yardımcısı Sayan: Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar
Bakan Yardımcısı Sayan: Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar
Bakan Yardımcısı Sayan: Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar
Bakan Yardımcısı Sayan: Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar
Bakan Yardımcısı Sayan: Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar

Ömer Fatih Sayan, geri dönüşüm, Tragger, 5G, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Sayan: 'Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Sayan: "Şirketler bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araç vizyonunda birbiriyle yarışacaklar" - Son Dakika
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