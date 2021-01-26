Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu

26.01.2021 09:17

Edinilen son dakika haberine göre Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu Van Gölü manzarasına karşı kayak ve yamaç paraşütü yaptılar Üç farklı ülkeden gelen turistler Van'a hayran kaldı Üç farklı ülkeden Van'a gelen adrenalin tutkunları, tırmandıkları Artos Dağı'nın zirvesinde Van Gölü'ne karşı kayak ve...

Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu

Van Gölü manzarasına karşı kayak ve yamaç paraşütü yaptılar

Üç farklı ülkeden gelen turistler Van'a hayran kaldı

VAN - Üç farklı ülkeden Van'a gelen adrenalin tutkunları, tırmandıkları Artos Dağı'nın zirvesinde Van Gölü'ne karşı kayak ve yamaç paraşütü yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Artos Dağı'nın zirvesine tırmanan yabancı turistler, kayak yaparken kaydettikleri görüntülerle adeta nefes kesti. Tarihi İpek Yolu'nda gezintiye çıkan ve bu güzergahta ilginç videolar çeken gezgin ve dağcı grubu, Türkiye'deki seyahatleri devam ediyor.

Durakları bu kez Van oldu

Dağcı turistlerin bu kez durağı, İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Van oldu. 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine büyük zorluklarla tırman gezgin ve dağcılar, ardından Van Gölü manzarasına karşı kayak ve yamaç paraşütü yaparak anın tadını çıkardı. Kayak ve ardından yaptıkları yamaç paraşütü sırasında turistlerin çektiği görüntüler ise hayran bıraktı.

Fransa, İsviçre ve Belçika'dan geldiler

İHA muhabirine konuşan Fransız turist Antoine Crétinon, Türkiye'de yaşanan soğuk hava dalgasından faydalandıklarını belirtti. Van Gölü Havza'nın kayak olanaklarına elverişli olduğunu ifade eden Crétinon, kış günü güzel bir manzarada kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Crétinon, kedisiyle birlikte Fransa'dan 'Instants Suspendus' Instagram grubundan Lucie Ginet, 'Regalobus' grubundan Belçikalı Clarisse Bauwens ve İsviçreli Jules Dutour'nun eşlik ettiğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu
Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu
Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu
Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu

Van Gölü Havzası, Artos Dağı, Van Gölü, Van, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları         
10:03
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Van Gölü Havzası, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei