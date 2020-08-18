Son dakika! Hariri suikastinin kilit ismi: Selim Cemil Ayyaş - Son Dakika

Son dakika! Hariri suikastinin kilit ismi: Selim Cemil Ayyaş

Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 15 yıl sonra 4 saatten fazla süren duruşmada, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu buldu.

Son dakika! Hariri suikastinin kilit ismi: Selim Cemil Ayyaş, System.String[]

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 15 yıl sonra 4 saatten fazla süren duruşmada, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu buldu.

Suikasti gerçekleştiren hücreden sorumlu olan ve Hariri'nin Beyrut'taki konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda bizzat yer alan Ayyaş, Suriye rejimi ve İran'ın müttefiki Lübnan Hizbullah örgütünün üyesi olarak biliniyor.

Hakkında çok az şey biliniyor

Suikastten sonra sırra kadem basan Ayyaş, aradan geçen 15 yıla rağmen hala bulunamadı. Bir sır gibi saklanan ve bugün yapılan duruşmada gıyabında yargılanan Ayyaş'la ilgili bilinenler mahkeme dosyasına giren kısıtlı bilgilerden öteye geçemiyor.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin internet sitesine yer alan bilgilere göre Ayyaş, 10 Kasım 1963'te Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Haruf'ta dünyaya geldi.

Bundan başka hakkında yeterince bilgi bulunmayan Ayyaş, Hizbullah içerisinde üstlendiği rol ve gizemli profiliyle merak uyandırıyor.

15 yıldır aranıyor

Bugün yapılan duruşmada, hiçbir makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde suçlu bulunan Ayyaş, mahkemece kendisine yöneltilen suçlamalarla dikkat çekiyor.

Patlayıcı kullanarak terörist eylemde bulunmak, Refik Hariri'yi patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek, Hariri'nin yanı sıra 21 kişiyi patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek ve patlayıcı madde kullanarak 226 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanan Ayyaş, suikastin kilit ismi olarak öne çıkıyor.

Hakkındaki ceza kararı 21 Eylül'de yapılacak duruşmada açıklanacak olan Ayyaş, suikastten bu yana 15 yıldır aranıyor.

Bu arada mahkemede suikast davasında Ayyaş'la birlikte yargılanan Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Hariri'nin oğlu kısas istedi

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, düzenlediği basın toplantısında "Fedakarlık bugün Hizbullah'tan olmalı." ifadelerini kullandı.

Katillerin Hizbullah saflarından çıktığını, bu nedenle adalete teslim edilip cezalandırılmayacaklarına inandıklarını ifade eden Hariri, "Tekrar ediyorum: Onlar adalete teslim edilene ve kısas yapılana kadar rahatlamayacağım." dedi.

Hükümetin ortağı olan Hizbullah ise mahkemeyi ABD ve İsrail'in elindeki bir siyasi araç olarak görüyor.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç gün önceki televizyon konuşmasında Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."

Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

Refik Hariri, Lübnan, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 23:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hariri suikastinin kilit ismi: Selim Cemil Ayyaş - Son Dakika
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