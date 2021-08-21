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Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi - Son Dakika

Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi

21.08.2021 13:32

Son dakika! İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Adanın tepesinde çıkan yangın için bölgeye 4 uçak ve 5 helikopter sevk edildi. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yangınla ilgili açıklamasında "Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için bölgeye söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının henüz neden çıktığı ise bilinmiyor. Yangın, Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerinden de görülüyor.

Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi

"ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN"

CNN Türk yayınına telefon bağlantısıyla katılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Rüzgar etkili. Yangına müdahale başladı. Bir helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler yerleşim yerlerine yakın. Risk her zaman var. Olağanüstü bir durum olmazsa kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Hafta sonu olduğu için bölgede piknik yapanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
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Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edilirken; KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi

2020'DE YİNE YANGIN ÇIKMIŞTI

İstanbul'da son yılların en büyük yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıkmıştı. Büyük bir çaba ile yangın saatler sonra kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle adada 61 bin 805 metrekare alan küle dönmüştü.

Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi

Heybeliada, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • FIRAT YALMAN: Bilerek çıkarılmıştır yangınlar durup dururken yangın çıkmaz efendiler yangın çıkaranları tespit etmek lazım ben yine terör örgütlerinin yaptığını düşünüyorum ya da akıl sağlığı bozuk insanların yaptığını düşünüyorum artık yeter ciğerlerimiz yanmasın ormanları yakanlara yanan yerleri ağaçlandırma cezası verirsin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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