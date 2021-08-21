Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi - Son Dakika

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Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için bölgeye söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının henüz neden çıktığı ise bilinmiyor. Yangın, Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerinden de görülüyor.

"ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN"

CNN Türk yayınına telefon bağlantısıyla katılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Rüzgar etkili. Yangına müdahale başladı. Bir helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler yerleşim yerlerine yakın. Risk her zaman var. Olağanüstü bir durum olmazsa kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Hafta sonu olduğu için bölgede piknik yapanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

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Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edilirken; KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

2020'DE YİNE YANGIN ÇIKMIŞTI

İstanbul'da son yılların en büyük yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıkmıştı. Büyük bir çaba ile yangın saatler sonra kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle adada 61 bin 805 metrekare alan küle dönmüştü.