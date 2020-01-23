Son Dakika: Ölümcül koronavirüsü Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son Dakika: Ölümcül koronavirüsü Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı - Son Dakika Dünya

Son Dakika: Ölümcül koronavirüsü Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı

13 dakika önce

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül koronavirüsü, Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı.

Ölümcül virüs daha önce, Hong Kong, Makao, ABD, Japonya, Güney Kore ve Singapur'da da görülmüştü.

VİRÜSÜN AŞISI VEYA İLACI BULUNMUYOR

İlk kez aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor. Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Korona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Korona virüsü semptomları şöyle:

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

Son Dakika: Ölümcül koronavirüsü Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, İngiltere, Vietnam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:40 
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