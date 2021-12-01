Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Son dakika: Döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamalarında bulundu.

Yükselişini sürdüren dolar, dün akşam 14 TL'yi aşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. DOĞRUDAN SATIM MÜDAHALESİ Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı. Merkez'den yapılan ikinci açıklamada ise "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" denildi. SON MÜDAHALE OCAK 2014'TE OLMUŞTU Merkez Bankası son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı. DOLAR ANINDA TEPKİ VERDİ Merkez'in müdahalesine dolar anında tepki verdi. Müdahale öncesi 13,80'den işlem gören kur, hamle sonrası 12,40'lara geriledikten sonra saat 13.15 itibarıyla yeniden 13'ün üzerine çıktı. DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

YORUMLAR (1) bedir arslan: günaydın sabahı şerifleriz hayırlı olsun Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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