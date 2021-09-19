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Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı

19.09.2021 17:58
Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Son dakika yaşam haberi: Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Selendi Hükümet Konağı önünde gerçekleşen programda konuşan Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'nde gazi olan Güneydoğu Gazisi Oktay Yuca, "Geçmişten günümüze 16 büyük devlet kurmuş olan yüce Türk milleti, asırlardır Asya'dan Avrupa'ya at koşturmuş, kılıç kuşanmış, cepheden cepheye koşmuş, vatanın bütünlüğü ve birliği için kan dökerek tarihe adını altın harfler ile kazımıştır. Şu an emin olunuz ki bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görev verildiğinde bir an bile duraksamadan vatan savunmasına katılmakta tereddüt etmeyeceğiz. Biliyorum ki bizden sonraki her Türk genci de bu uğurda tereddüt etmeyecektir." dedi.

Jandarma Üst Çavuş Sinan Çağlak ise konuşmasında, "Türkler Anadolu'nun kapısını açan Alpaslanlar, İstanbul'u alarak çağ değiştiren Fatihler, Çanakkale'de 'Ben size taarruz etmeyi değil ölmeye emrediyorum' diyen Mustafa Kemal'in işaret ettiği istikamette tek dişi kalmış canavarı dize getirerek Çanakkale geçilmez efsanesini oluşturanlar, İnönü'de Atatürk'ün ifade ettiği yalnız düşmanın değil Türk milletinin makus kaderini de yenenler Sakarya'da 'Vatanın her karış toprağı Türk kanıyla sulanmadıkça terk edilemez' emrini yerine getirenler Türk ulusunun kendisidir, bugünleri görmemizde, vatana hizmetleri olan kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını unutmayacağız." diye konuştu.

Öğrencilerin günün önemiyle ilgili okuduğu şiirlerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sonrası tören sona erdi. Törene Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutan vekili Yusuf Ziya Cibaroğulları, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Kırkel, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, gaziler, daire müdürleri, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı
Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı
Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı
Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Selendi, Manisa, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Selendi'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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