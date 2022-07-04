Son Dakika | Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

04.07.2022 00:33
Son Dakika | Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

Son dakika haberlerine göre VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün lastiklerine ateş açarak durdurdu.

VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün lastiklerine ateş açarak durdurdu. Araç sürücüsünün yaya olarak kaçarken oluy sırasında seken kurşunların isabet ettiği 1 kaçak göçmen öldü, 12 kişi de yaralandı.

Van Valiliğiden yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 16.00 sıralarında İran sınırındaki Saray ilçesinde meydana geldi. Koçbaşı-Turan Mahalleri istikametinden gelen minibüs, Karahisar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istendi.  Şoförünün 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü minibüsün durdurulabilmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açıldı. Lastikleri patlayınca duran minibüste bulunan kaçak göçmenlerden 1'i yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Kaynak: DHA

Jandarma, Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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