Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

01.04.2022 17:23
Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Son dakika haberine göre Burdur'da tarlada alev alan saman balyaları itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'da tarlada alev alan saman balyaları itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur Merkez'de Hızır İlyas Mahallesi sınırları içerisinde yangın meydana geldi. Arazideki saman balyaları tutuşunca çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Burdur Merkez, Burdur, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü - Son Dakika
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