Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık - Son Dakika

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, dün ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hem ABD'nin hem de Türkiye'nin iade talebi olduğunu ifade eden Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, "Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındı. İade sürecini başlattılar. ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik" sözlerine yer vermişti.

"YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKMASI MUHTEMEL"

Sürecin takiplerinde olduğunu belirten Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Söz konusu şahıs, dün Viyana'dan uzakta bir kasabadan şehre getirildi. Hakim karşısına çıkmayı bekliyor ve büyük ihtimalle yarın çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık" sözlerine yer verdi.

Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.