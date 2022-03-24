Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor

24.03.2022 08:41
Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor

Son dakika haber... VAN Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

VAN Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilik ayrıca cenazenin Büyükşehir Belediyesi'ne ait araca konulduğunu gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Van Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

HDP'li Gergerlioğlu'nun paylaşımının gerçeği yansıtmadığının bildirildiği açıklamada "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımı gerçeği yansıtmamaktadır. Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, F Tipi Cezaevi morgundan Güder'in cenazesini alarak otopisi için Adli Tıp Kurumu'na sevkini gerçekleştirmiştir" denildi.'AİLE TALEP ETMEDİ AMA BELEDİYE ARACI İLE TAŞINDI'Güder ailesinin talebi olmamasına rağmen cenazenin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar Büyükşehir Belediyesi aracı ile taşındığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güder'e otopsi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Şervan Can Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova ilçesi Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı yaratmak amaçlı olduğu hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."Valilik ayrıca cenazenin Büyükşehir Belediyesi'ne ait araca konulduğunu gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor
Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Van Valiliği: HDP'li Gergerlioğlu'nun 'cenaze aracı' paylaşımı gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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