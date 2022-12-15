6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi

15.12.2022 15:10

Kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşındaki çocukla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine yollandı.

Dün haklarında yakalama emri verilen Hiranur vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, bugün gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADİR İSTEKLİ HAKKINDA 30 YIL HAPİS İSTENİYOR

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Son Dakika! 6 yaşındaki çocuk gelin skandalıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

DÜN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Son Dakika! 6 yaşındaki çocuk gelin skandalıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

GÖNDERİLDİKLERİ ADLİYEDE TUTUKLANDILAR

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel bugün sevk edildikleri Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR (1)
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6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü Küçük yaşta evlendirme davasında baba ve eski eş tutuklandı Küçük yaşta evlendirme davasında baba ve eski eş tutuklandı

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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