Son dakika... "Yeni normalde" hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak - Son Dakika

Son dakika... "Yeni normalde" hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak

Son dakika haberleri... Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Son dakika...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, tüm tedbirlere uyan vatandaşların virüs kapma riskinin çok düşük olduğunu belirterek, "Bu kurallara uyan ve randevu alarak randevu saatinde hastaneye gelenler en korunaklı grubu oluşturacaktır." dedi.

Prof. Dr. Kırali, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında gösterdiği başarısını ve bu süreçte atılan stratejik adımlar sayesinde salgının hızının azalması sonucu geçilen normalleşme sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin, benzer vaka sayılarıyla karşılaşan diğer ülkelerdeki sıkıntılarla karşı karşıya gelmediğini belirten Kırali, "Türkiye gibi virüsle daha geç karşılaşan ülkeler, gerekli ve rutin dışı önlemler aldıkları vakit hakikaten vatandaşlarının bu ağır savaşı en az hasarla atlatabilmelerini sağlamışlar ve sağlamaya devam edeceklerdir." diye konuştu.

Kırali, bu konuda ülke olarak çok başarılı bir sınav verildiğine işaret ederek, Türkiye'nin her türlü bilimsel veri ve gelişmelere de önem vererek proaktif davrandığını ve olası korunma algoritmalarını, tedavi protokollerini ve izolasyon yöntemlerini hiç vakit kaybetmeden uyguladığını söyledi.

Pandeminin vurduğu ülkelerin karşılaştığı sorunlardan hızla gerekli dersler çıkarılarak hemen aksiyon alındığını vurgulayan Kırali, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bazı avantajları ön plana çıkmıştır: Bunların başında son 5 yıl içerisinde gündeme alınan ve hızla uygulamaya konulan şehir hastaneleri planlaması hızla yeterli yatak sayısı kapasitesini yakalamamıza ve aşmamıza imkan tanıyarak hastanesiz bir Kovid-19 hastası kalmasına yol açılmamıştır. Sağlık sistemimizin kapasitesinin son 15 yıl içerisinde hızla artırılması, hekimlerimizin hasta muayene kapasitesinin yüksek olması, hiçbir hastanın geri çevrilmemesi gibi rasyonel tıp hizmeti uygulamalarından taviz verilmemesi bu başarılı sonuçlara ulaşmamızdaki en büyük etkendir. Hızlı tedavi süreçleri ve söz konusu ilaçların hızla ithal edilerek kullanıma sokulmuş olması da tıbbi tedavi ayağındaki olumlu yöndür. Bir diğer husus, belli yaş gruplarına yönelik dış ortamla teması azaltma kurallarının getirilerek risk altındaki vatandaşlarımızın temas bulaşından ve hastalıktan korunmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, tüm bakım evlerinin bakım hizmet kapasiteleri en üst seviyeye çıkarılarak buralarda kalan tüm vatandaşlarımızın kesintisiz tıbbi hizmet alması da sağlanmıştır. Yaşlılar unutulmamış, tüm ihtiyaçları ve korunmaları sağlanmıştır."

Pandemi sürecinde 2 başarılı kalp nakli yapıldı

Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, Türkiye'de pandemi süresince Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda şehirlerde pandemi hastaneleri oluşturulduğunu ve sağlık hizmetinin bu şekilde devam ettirildiğini dile getiren Kırali, "Özellikle vücut dışı oksijen desteği vermek amacı ile kullanılan ECMO cihaz parkurumuzu 12'ye çıkararak bu tedavi yöntemine ihtiyaç duyabilecek ileri evre Kovid-19 hastalarına ayrılan bir yoğun bakım ünitesi oluşturduk. Bu projemizi Sağlık Bakanlığı ile de paylaştık ve Bakanlık da bu uygulamanın ülke genelinde birden fazla merkezde hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yaptı." ifadelerini kullandı.

Kırali, bu tedavi şeklinin birçok merkez tarafından uygulanmasının, Türkiye'nin sağlık alanında en uç tedavi yöntemlerini de ülke genelinde başarı ve verimli uygulama kabiliyetini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemilerde en önemli sağlık sorunu, organ yetmezliklerine bağlı yaşam savaşı veren vatandaşlarımızın bulunacak uygun bir organla tekrardan sağlıklarına kavuşabilmelerini sağlayan organ nakli ameliyatlarının ve yoğun bakım takiplerinin sıkıntısız atlatılabilmesidir. Türkiye'nin en fazla kalp nakli ve akciğer nakli gerçekleştiren merkezi olarak Koşuyolu, pandemi sürecinde başarılı 2 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirmiş ve her iki hastayı da sağlıklı bir şekilde taburcu etmiştir. Ancak esas sorun, organ bağışlarının bu sene başından beri ciddi şekilde azalmış olmasıdır. Bu da kalp veya akciğer nakli bekleyen hastaların ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmasına yol açtı."

Pandemi sürecinde kalp ve akciğer nakli bekleyen hastalardan sağlık durumları rahat olan ve ev izolasyonu ile bir süre daha bekleyebilecek olanları evlerine taburcu ettiklerini ve sağlık durumlarını yakın takip altına aldıklarını anlatan Kırali, pandeminin hafiflemesiyle nakilli hastaları kontrole çağırarak tam bir kontrolden geçirmeye başladıklarını söyledi.

"Vatandaşlarımız hastanelere randevusuz gelmemeliler"

Pandeminin yavaşlaması ve sağlık sisteminin ciddi başarısıyla yavaş yavaş normal hayata dönülmesi gerektiğine işaret eden Kırali, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya ile senkronize bir şekilde hayatlarımızı normalleştirmeye başladık. Bu süreç çok önemli, çünkü bunu 'salgın bitti' diye yorumlamamak gerekiyor, aksi takdirde yeni bir dalga ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu süreçte en önemli nokta, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın hastanelere ulaşmak için mutlaka randevu almaları gerektiği ve randevusuz hastanelere gelmemeleridir. Bu şekilde tüm hastaneler, sağlık hizmetlerini bulaşma riskini bertaraf edebilecek şekilde gerekli tüm hazırlıkları yapabileceklerdir. Randevu saatinde gelen hastalar, hastanede kalabalık yaratmayacağından ve sosyal mesafe kurallarına rahatlıkla uyabileceğinden temas ve damlacık izolasyonu da sağlanmış olacaktır. Ayrıca, alacakları tıbbi hizmeti de en kaliteli ve uygun şekilde elde edebileceklerdir. Hastanelere gelirken mümkün olduğunca çevreleri ile aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etmeleri de önemli. Mutlaka maskelerini takarak sokağa çıkmalılar, kendilerine mümkünse kimse ama ihtiyaç halinde en fazla 1 kişi refakat etmeli. Aktif vaka sayısı azaldıkça hepimiz daha emin olarak sağlık hizmetinden faydalanabileceğiz."

Prof. Dr. Kırali, yeni normalleşme sürecinde organ bağışı sayısını artırmak için mutlaka ulusal kampanyalar düzenlenmesi, tüm organ bağışçılarından Kovid-19 testlerinin istenmesi gerektiğini ifade ederek, nakil ameliyatı olan hastaların daha sıkı izole edilmesinin, tüm organ bekleyenlerin yine tanı testleri ile taranmasının önemine değindi.

Tedbirlere uyan vatandaşların virüs kapma riskinin çok düşük olduğunu vurgulayan Kırali, "Bu kurallara uyan ve randevu alarak randevu saatinde hastaneye gelenler en korunaklı grubu oluşturacaktır. Sindirim sistemi kanseri olan veya kalp-akciğer nakli bekleyen hastalarımız korkmadan hastanemize gelebilirler ancak randevu almak şartıyla." uyarısını yaptı.

Kırali, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esasında bu aşamada en önemli görev hastalarımıza düşüyor. Kendileri ve yakınlarında bir bulaşma olmadığından emin olarak bize başvurduklarında her türlü tedavi olanağından ivedilikle yararlanabileceklerdir. Koşuyolu hastanesi, tam kapasite ve donanımla temiz hastane statüsünde hizmete hazır halde hastalarımızı beklemektedir. Kendisinden emin olan tüm hastalar mutlaka hastaneye başvursunlar, çünkü bu pandemi döneminde dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinin başında hastaların korktukları için hastaneye gitmeyerek evde kalp krizi geçirmeleri olarak tespit edilmiş. Kanser hastaları ise tedavilerini geciktirmemelidir."

Koşuyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Yeni normalde' hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak - Son Dakika

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