Son Dakika | Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi

Son dakika habere göre Taksim'de aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darb ettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle...

Son Dakika | Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi, System.String[]

Taksim'de aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darb ettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Şubat 2020'de taksi s¸oförü olan şüpheli Cengiz Kabak'ın sevk ve idaresindeki 34 TDH 90 plaka sayılı ticari taksi ile Dolapdere Caddesi'nden Taksim istikametine seyir halinde bulunduğu, bu sırada Fas uyruklu kadın müs¸teki Chaımae Hamdı'yı yol üzerinden aldığı belirtildi.

Kasımpas¸a Sosyal Tesisleri mevkisinde yer alan ıs¸ıklarda trafik yogˆunlugˆu sebebiyle şüpheli Cengiz Kabak ile müs¸teki Chaımae Hamdı'nın tartıs¸maya bas¸ladıgˆı, tartıs¸manın kavgaya dönüs¸tügˆü anlatılan iddianamede, araç içerisindeyken şüpheli Cengiz Kabak'ın, müs¸teki Chaımae Hamdı'ya s¸oför koltugˆundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurdugˆu, bunun üzerine müs¸tekinin taksi ücretini ödemeksizin araçtan indigˆi ifade edildi.

Müs¸teki Hamdı'nın araçtan inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın da araçtan inerek müs¸tekinin pes¸inden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittigˆi aktarılan iddianamede, müştekinin beyanında, şüphelinin kendisinin arkasından gelerek kendisini yere yatırdığını, bogˆazını sıktıgˆını, ayagˆını gögˆüs kısmına dayadıgˆını ve yumruk attıgˆını söylediği kaydedildi.

İddianamede, yaşanan olaylar sonrasında ise şüpheli Kabak'ın müştekiden aldığı parayla aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı ve müs¸teki Chaımae Hamdı'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandıgˆı belirtildi.

Kamera görüntüleri detayları iddianamede yer aldı

Ticari taksinin araç içi ve araç önü kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Görüntülerde şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığının açık bir şekilde fark edildiği, tartıs¸ma sırasında s¸üpheli Cengiz Kabak'ın elinin tersi ile müs¸teki Chaımae Hamdı'ye vurdugˆu ve araç dıs¸ındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte s¸üpheli Cengiz Kabak'ın müs¸teki Chaımae Hamdı'nın pes¸inden gittigˆi anlaşılmıştır."

Her he kadar müs¸teki Chaımae Hamdı ifadesinde s¸üpheli Cengiz Kabak'ın kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdigˆini beyan etmis¸ ise de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müs¸teki Chaımae Hamdı'nın, s¸üpheli Cengiz Kabak'ın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında es¸yalarını da toplayarak kendiligˆinden araçtan indigˆinin belirlendigˆi anlatılan iddianamede, bu haliyle müs¸teki Chaımae Hamdı'nın bu beyanına itibar etme olanagˆının bulunmadıgˆı değerlendirildi.

Müştekinin taksiden inmesi sonrasında s¸üpheli Cengiz Kabak'ın, müs¸teki Chaımae Hamdı'nın pes¸inden gittigˆi, kamera görüntüleri uyarınca elinde para ile geri dönerek aracına bindigˆi ifade edilen iddianamede, s¸üpheli Cengiz Kabak'ın taksi ücretinin tahsili amacıyla müs¸teki Chaımae Hamdı'nın pes¸inden gitmesi ile s¸üpheli Cengiz Kabak'ın eylemlerinin hukuki alacagˆının tahsili amacıyla yagˆma suçunu olus¸turdugˆu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, şüpheli Cengiz Kabak hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan savcılık tarafından müşteki Chaımae Hamdı hakkında "hakaret" ve "basit yaralamaya teşebbüs etme" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, "Müştekinin (Cengiz Kabak) iddia ettiği suçların işlediğine dair, sair delillerle ve kamu tanıklarının anlatımları ile doğrulanamayan soyut iddiasından başka kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil elde edilemediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.

Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

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