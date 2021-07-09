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Son zamanların en trend hizmeti olan pet okulu hakkında çok sorulan sorular - Son Dakika

Son zamanların en trend hizmeti olan pet okulu hakkında çok sorulan sorular

09.07.2021 11:39
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İş görüşmelerine, seyahatlere ya da işiniz gereği bir süre evde duramamanız halinde sevimli köpeğinizi emanet edecek bir yer bulmakta zorlanıyor musunuz? Ya da köpeğinizi emanet edeceğiniz yerin dostunuza iyi bakamayacağı konusunda endişeleniyor musunuz? Tüm bu sorunlarınıza en iyi şekilde çözüm sunan, en iyi köpek pansiyonu ve köpek oteli pet okulu ile tanışmanın zamanı geldi.

İstanbul/ Beylikdüzü'nde hizmet veren ve uzun zamanların deneyimi, uzman kadrosu ve geniş barınakları ile köpeğinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan Pet okulu, aynı zamanda köpek eğitimi alanında da beklentilerinize en iyi şekilde cevap veriyor. Konu hakkında bilgilerine başvurduğumuz uzman köpek eğitmeni Buğra Zinnur Demiral, çalışmaları hakkında bilgi verdi, Demiral; köpek eğitimi ve köpek oteli hakkında şunları söyledi;

"Pet okulu, sadece bir pansiyon ya da otel olarak hizmet vermiyor. Aynı zamanda köpeklerin en temel ihtiyaçlarından biri olan ve sahipleri ile olan iletişimin daha kaliteli hale gelmesini sağlayan köpek eğitimi konusunda da hizmet veriyor. Yavru köpek eğitimi, yetişkin köpek eğitimi ve yaşlı köpek eğitimi konusunda hem edindiğimiz deneyimler hem de sahip olduğumuz bilgi ve birikim sayesinde, beklentileri en iyi şekilde karşılıyoruz. En iyi köpek pansiyonu ve oteli olarak İstanbul'da en fazla tercih edilen adres olmamızın birçok nedeni vardır. Ancak en önemli neden, tüm köpek cinsleri hakkında bilgi sahibi olmamız, petzzshop köpek maması satış sitesi ile ortak olmamız ve pet sahiplerine hem köpeklerinin beslenmesinde hem de eğitimlerinde uygulayabilecekleri en iyi yöntemler hakkında bilgi vermemiz gibi birçok ayrıntı, İstanbul'da en iyi köpek pansiyonu ve oteli olmamızı etkileyen faktörlerdir."

Eğitimden Mama Tavsiyesine Her Şey

Pet okulu, pet sahiplerine hizmet verirken sadece köpeklerin barınma hizmetini sunmuyor. Aynı zamanda pet sahiplerine özel danışmanlık hizmetleri de veriyor. Köpeklerde beklenmedik tavırların görünmesi durumunda ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini, köpek maması seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve daha birçok konuda hizmet veren Pet okulu, anlaşmalı olduğu Petzzshop ile pet sahiplerine mama seçimi konusunda da önemli tavsiyelerde bulunan bir marka.

Köpek eğitimi alanında yılların deneyimine sahip, hem teorik hem de pratik eğitimler konusunda deneyimli olan uzman köpek eğitmeni Buğra Zinnur Demiral'ın verdiği bilgilerde "köpek eğitimi, ticari bir alan olsa da aslında severek yapılması gereken bir iş. Çünkü karşınızdaki varlık dilsiz ve kendi isteklerini sözlü olarak ifade edemiyor. Dolayısıyla köpek eğitimi verirken en temelinde köpekleri sevmenin yattığını söylememiz gerekir. Bugüne kadar birçok köpeğin eğitimi konusunda pet sahiplerine destek verdik ve verdiğimiz hizmetlerin tamamı başarı ile sonuçlandı. Bunun da en büyük nedeni, tabi ki işimizi severek yapmamızdan kaynaklanıyor" dedi.İş seyahatine çıkarken ya da tatile giderken sevimli petinizi yanınızda götürme şansınız yoksa en az sizin kadar iyi bakan bir yer var artık. İstanbul'da hizmet veren Pet okuluna, www.petshop.com üzerinden iletişime geçip, köpek pansiyonu, köpek oteli ve köpek eğitimi konularında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Son zamanların en trend hizmeti olan pet okulu hakkında çok sorulan sorular

Beylikdüzü, İstanbul, Köpek, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Son zamanların en trend hizmeti olan pet okulu hakkında çok sorulan sorular - Son Dakika


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