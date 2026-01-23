Sonsöz Gazetesi 26. Yaşını Kutladı

Malatya'nın ilk renkli gazetesi Sonsöz, yayın hayatındaki 26. yılını geniş katılımlı programla kutladı.

Sanat Sokağı'nda özel bir restaurantta gerçekleştirilen programa Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kılınç, Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, medya mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Ali Er, 26 yıl önce Malatya basınına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, ilk günkü heyecanla gazetecilik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Er, Sonsöz'ün Malatya'nın ilk renkli gazetesi olduğunu hatırlatarak, her zaman hakikati esas alan bir yayın anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Yerel basının bir şehrin vicdanı olduğuna dikkat çeken Er, "Zor süreçlerden geçtik ama doğru habercilik ilkemizden ve okurlarımızdan aldığımız güçle kalemimizi hiçbir zaman yere düşürmedik" dedi. - MALATYA