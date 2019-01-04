Soramazsın 4. Bölüm | Feminist
47 dakika önce
Soramazsın'ın 4. bölümünde Özgür Sunata, bir feministe soramayacağımız soruları cevapladı.
Soramazsın'ın 4. bölümünde Özgür Sunata, bir feministe soramayacağımız soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:58 Kaynak: Youtube
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