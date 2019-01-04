Son Dakika Haberleri: Soramazsın 4. Bölüm | Feminist

Soramazsın 4. Bölüm | Feminist

47 dakika önce

Soramazsın'ın 4. bölümünde Özgür Sunata, bir feministe soramayacağımız soruları cevapladı.

Soramazsın'ın 4. bölümünde Özgür Sunata, bir feministe soramayacağımız soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:58 Kaynak: Youtube

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