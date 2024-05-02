Feminist Gece Yürüyüşü davasında tüm sanıklar beraat etti - Son Dakika
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Feminist Gece Yürüyüşü davasında tüm sanıklar beraat etti

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İstanbul Beyoğlu'nda yapılmak istenen Feminist Gece Yürüyüşü nedeniyle yargılanan 35 kişi, tüm suçlamalardan beraat etti. Davada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar vermek suçlamalarıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis isteniyordu. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

02.05.2024 11:24
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- İstanbul Beyoğlu'nda, 2020 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılmak istenen "Feminist Gece Yürüyüşü" nedeniyle yargılanan biri gazeteci, 33'ü kadın toplam 35 kişi, tüm suçlamalardan beraat etti.

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 10'uncu duruşması, bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

BERAATLARI TALEP EDİLMİŞTİ

Duruşma savcısı mütalaasında tüm sanıkların "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm sanıkların beraatlerini istemişti. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren bir kadın yönünden ise düşme kararı verilmesini talep etmişti.

TÜM SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI

Bugünkü duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Feminist Gece Yürüyüşü davasında tüm sanıklar beraat etti
Kaynak: ANKA

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feminist Gece Yürüyüşü davasında tüm sanıklar beraat etti - Son Dakika

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