Meksika'da Babalar Günü etkinliğinde striptiz skandalı

Meksika'da bir belediye başkanı kadın ve çocukların da katıldığı Babalar Günü etkinliğinde dansöz olarak striptizcileri getirinceetkinlikte bulunan anneler, çocuklarını alıp salonu terk etti.

Meksika'nın Huehuetán kasabasındaki bir belediye başkanı, Guatemala ile paylaştığı sınırdaki bu kasabada düzenlediği Babalar Günü etkinliğinde kadın striptizcileri görevlendirdiği için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Cumartesi günü yüzlerce baba, Belediye Başkanı Miguel Villalobos'un kendileri için canlı müzik, komedi gösterisi ve çeşitli ev aletlerinin çekilişini sunduğu belediye salonuna geldi. Ardından bir grup dansçı sahne aldı.

Bir katılımcının çektiği görüntüler, El Universal gazetesine göre Orta Amerika kökenli striptizcilerin performansını gösteriyor. Coşkulu kutlama sırasında, sahnede yatan üç adamın tam vücut lap dansı aldığı görüldü.

Bu tartışmalı etkinlik için davet, Villalobos'un Facebook hesabında 2 Haziran ve Cuma günü yayınlandı ve kadınlar ve çocukların katılması kesinlikle yasaklandı.

Belediye başkanı paylaşımında 'Yarın! Unutmayın, sadece babalar için bir etkinliki.'

Ancak, kadınlar koca ve çocukları ile etkinliğe katıldı.

Yerel medya organlarına göre, bazı anneler, striptizciler performans sergilediğinde bu durumdan iğrenerek çocuklarıyla birlikte salonu terk etti.

Yerel feminist grup, 50+1 Collective Chiapas Chapter, 'cinsel çağrışımlı danslar' nedeniyle striptizci performansını kınadı.

'Babalar Günü, bireylerin hayatlarındaki baba figürünün önemini vurgulamak ve aile yapısının bütünleşmesi ve sürdürülmesindeki rolünü vurgulamak amacıyla tasarlanmıştır,' dedi grup Pazartesi günü yaptığı açıklamada.

'Bu yüzden, bu özel gün vesilesiyle, (belediye başkanı) José Manuel Angel Villalobos'un kadınları cinsel obje olarak gösteren bir gösteri sunduğunu görmek üzücü. Kadınları aşağı konuma getirmek ve nesneleştirme ve hakimiyet kalıplarını sürdürmek, sembolik bir şiddet eylemi oluşturur.'

Grup ayrıca, yerel yetkililerin kadın haklarını ihlal etmemeyi garanti altına almak için cinsiyet konularında düzgün bir eğitim almasını talep etti.

Belediye Başkanı Villalobos,olayla ilgili bir açıklama yapmadı.