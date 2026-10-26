Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var - Son Dakika
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Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

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Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
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Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcularına galibiyet mesajı verdi. Lille'i Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılıların teknik patronunun, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz" dediği öğrenildi. Buruk, derbiyi kazanarak liderliği yeniden ele geçirmek ve Fenerbahçe ile puan farkını açmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle moral bulan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz'da oyuncularıyla yaptığı toplantıda kritik karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

"BİZİM KARŞIMIZDA HİÇBİR TAKIM DURAMAZ"

RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe karşısında alan Okan Buruk'un, yaklaşan derbiyi rövanş fırsatı olarak gördüğü belirtildi.

Deneyimli teknik adamın futbolcularına şu sözlerle seslendiği öğrenildi:

"Lille karşısında gerçek Galatasaray'ı gösterdiniz. Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz. Kazanıp liderliği tekrar elimize geçirelim. Sizin yeriniz her zaman zirvedir. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açalım. Sadece sahaya ve futbolunuza odaklanın, taraftarımıza güzel bir derbi galibiyeti hediye edelim"

OKAN BURUK'UN HEDEFİ LİDERLİĞİ GERİ ALMAK

Fenerbahçe karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Okan Buruk, özellikle ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılı teknik adam, Lille karşısında etkili olan pres oyununu derbide de sahaya yansıtarak hem üç puanı almak hem de zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.

RAFAEL LEAO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da derbi öncesinde en büyük soru işareti Rafael Leao'nun sağlık durumu. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve Lille deplasmanında forma giyemeyen Portekizli yıldız, son iki gündür taktik antrenmanlara katılıyor. Derbide oynamak isteyen Leao'nun durumunun yapılacak son kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ihtimali üzerinde duruluyor.

DERBİDE SAHAYA ÇIKACAK İSİMLER ŞEKİLLENİYOR

Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e görev vermesi bekleniyor. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs'un forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Mario Lemina'nın görev alma ihtimali ağır basıyor. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun kulübede olması beklenirken, hücum hattında Galatasaray'ın en büyük gol umudu yine Victor Osimhen olacak.

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