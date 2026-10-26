2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 5 il için uyarı yapıldı. Yağışların yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere batı illerine yayılması bekleniyor.

AYDIN VE MUĞLA’YA TURUNCU KOD

MGM’nin son değerlendirmelerine göre Muğla ile Aydın’ın batısında yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde metrekareye 30 ila 75 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Aydın’ın diğer kesimlerinde, İzmir’de ve Denizli’de kuvvetli, Antalya’nın batı ilçelerinde ise öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Balıkesir ile Çanakkale’nin doğusunda gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL, HEYELAN VE HORTUM UYARISI

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kıyı kesimlerde hortum oluşabileceği de belirtildi.

Güney Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara’da ise kuzeyli rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

AKOM İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların 27 Ekim Salı sabahı saat 06.00 sıralarında başlayacağını açıkladı. MGM tahminine göre ise İstanbul’da bu akşam saatlerinden sonra sağanak bekleniyor. AKOM’a göre kent genelinde aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak görülecek, salı günü metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşecek.

Kuzeyli rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini belirten AKOM, sıcaklıkların kısa sürede 5 ila 7 derece düşerek kış değerlerine yaklaşacağını bildirdi. Bugün 21 derece olması beklenen hava sıcaklığı, salı günü 10 ila 15 dereceye gerileyecek.

CUMHURİYET BAYRAMI’NDA KUVVETLİ SAĞANAK

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da en yoğun yağış, Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen 29 Ekim Perşembe günü yaşanacak. Bayram gününde metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Çarşamba ve cuma günleri ise metrekareye 2 ila 5 kilogramlık hafif yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıkların hafta boyunca 10 ila 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM tahminlerine göre bugün İzmir’de il genelinde sağanak bekleniyor, sıcaklık 22 derece olacak. Muğla’da gök gürültülü, çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor, sıcaklık 18 derece olacak. Antalya’da 24 derece sıcaklık beklenirken batı ilçelerde öğleden sonra kuvvetli sağanak etkili olacak. Bursa’da akşamdan sonra sağanak bekleniyor, sıcaklık 22 derece olacak.

Ankara’nın batı ilçelerinde geceden itibaren sağanak bekleniyor, kentte sıcaklık 22 derece olacak. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in büyük bölümünde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.