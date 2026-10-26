Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar - Son Dakika
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Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar

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Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar
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Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar
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Rusya-Ukrayna savaşında, yer altındaki gaz boru hatlarını kullanarak sızmaya çalışan Rus askerleri, Ukrayna ordusunun operasyonuyla karşılaştı. Dar boruların içinde yaşanan çatışmaların ardından 30'dan fazla Rus askerinin esir alındığı açıklandı. Olay anına ilişkin görüntüler de servis edilirken, Ukrayna ordusu Rus birliklerinin kullandığı sızma yöntemini bu kez kendilerine karşı uyguladı.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk cephesinde Rus askerlerinin yer altındaki gaz boru hatlarını kullanarak Ukrayna mevzilerinin arkasına geçmeye çalıştığı belirlendi. Rus birliklerinin uzun süredir kullandığı bu yönteme karşı harekete geçen Ukrayna ordusu, 21 Ekim'de duyurduğu ve "Veles" adını verdiği operasyonla boru hatlarına girdi.

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 2. Hartiya Kolordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonda askerler, yer altındaki gaz borularını kullanarak Rus mevzilerinin gerisine ilerledi.

DAR BORULARIN İÇİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise çatışmaların yer altındaki dar boruların içinde yaşanması oldu. Yaklaşık 1,2 metre çapındaki gaz hattına giren Ukrayna askerleri, kilometrelerce ilerleyerek Rus birliklerinin bulunduğu noktalara ulaştı.

Hareket alanının son derece kısıtlı olduğu boruların içinde iki taraf arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Ukrayna birlikleri, yer altındaki ilerleyişlerini yüzeydeki kara operasyonları ve dron saldırılarıyla eş zamanlı yürüttü.

30'DAN FAZLA RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Ukrayna ordusunun 22 Ekim'de açıkladığı bilgilere göre, operasyon kapsamında yer altında 15 kilometreden fazla ilerleme sağlandı. Rus birliklerinin kullandığı bazı geçiş noktaları kontrol altına alınırken 30'dan fazla Rus askeri esir alındı.

Ukrayna tarafı, operasyon sırasında Rus ordusunun 100'den fazla asker kaybı verdiğini de duyurdu. Ancak açıklanan kayıp ve esir sayıları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

"RUSLARIN TAKTİĞİNİ KENDİLERİNE KARŞI KULLANDIK"

Operasyona ilişkin açıklama yapan Hartiya Kolordusu Komutanı Tuğgeneral İhor Obolenski, Rus askerlerinin yer altındaki hareketlerini uzun süredir takip ettiklerini belirtti.

Rus birliklerinin gaz boru hatlarını kullanarak Ukrayna savunmasının gerisine ulaşmayı hedeflediğini anlatan Obolenski, bu planı önceden tespit ettiklerini ve aynı yöntemi Rus askerlerine karşı kullandıklarını söyledi.

SAVAŞIN YENİ CEPHESİ YER ALTI OLDU

Rusya-Ukrayna savaşında dronların cephe hattındaki hareketliliği giderek zorlaştırması, tarafları alternatif güzergâhlara yöneltti. Özellikle Kupyansk çevresindeki eski gaz boru hatları, askerlerin fark edilmeden ilerleyebilmesi açısından stratejik önem kazandı.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin bu hatlardan geçerek savunma mevzilerinin arkasına ulaşmasını engellemek için yer altındaki operasyonlarını sürdürüyor. Dar alanlarda yaşanan çatışmalar, savaşın artık yalnızca karada ve havada değil, yer altında da devam ettiğini ortaya koydu.

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