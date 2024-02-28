DEM Partisi Milletvekili Perihan Koca, AKP Milletvekili Fatma Öncü\'ye el hareketi yaptı iddiası

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partisi'nin "kadına karşı şiddet ve cinayetlerin araştırılmasına" ilişkin verdiği grup önerisiyle ilgili konuşmalar sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü'ye el hareketi yaptığı iddia edildi. Koca, "Kadın özgürlük mücadelesinin, feminist hareketin içerisinden gelen bir kadın vekil olarak asla ve asla bu manipülasyonu kabul etmiyorum. Söylenildiği gibi bir hareket söz konusu olamaz" dedi.
Genel Kurul'da DEM Parti'nin "kadına karşı şiddet ve cinayetlerin araştırılmasına" ilişkin verdiği grup önerisinde DEM Parti adına konuşan Mersin Milletvekili Perihan Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bir hafta kala Türkiye'de son 24 satte 8 kadının erkekler tarafından katledildiğini söyledi.
"8 MART'TA BİR HAFTA KALA 8 KADIN CİNAYETİ MÜNFERİT DEĞİL"
Koca, "24 saat içerisinde işlenen 8 kadın cinayeti tesadüfü ya da münferit değildir. Bu cinayetler politiktir. İktidarın yürütmüş olduğu kadın düşmanı politikaların eseri ve ağır sonuçlarıdır. Bizzat burada iktidar koltuklarında oturan milletvekillerinin sorumluluğu vardır bu cinayetlerde" dedi.
AKP'Lİ ÖNCÜ: "SİYASİ RANT ELDE EDİLİYOR"
DEM Parti'nin önerisi üzerine AKP Parti adına konuşan Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Parti sıralarındaki Miletvekillerine, "Dinle sana öğreteceğim" diyerek AKP'nin kadın politikalarını anlatmaya çalıştı. Öncü, "Bu konuya siyasi bir pencereden bakmak yanlıştır. O zaman size şunu sorarız, kadına şiddetin en çarpıcı örnekleri terör örgütleridir. Burada alıkoyulan, istismar edilen kadınları neden konuşmuyorsunuz? Siyasi rant elde etmek için çabalarınız boşuna. Biz 2002'den bu yana kadın politikaları üzerine dinle sana öğreteceğim mücadelemiz sınırsız devam etmekte..." dedi.
Öncü Konuşmasının ardından, DEM Partili Koca'nın, kürsüde konuşurken kendisine "el hareketi"nde bulunduğunu söyledi, konuyla ilgili işlem yapılmasını istedi.
BOZDAĞ: "HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜ YOK"
Meclis Başkanı Bekir Bozdağ, Fatma Öncü'nün iddiası üzerine, "İddia edilen konuda herhangi bir gözlem yapmadık. TRT ve Meclis kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle de herhangi bir işlem yapma yetkimiz bulunmamaktadır" dedi.
Bozdağ'ın sözlerinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda AKP sıralarından tepkiler gelmeye başladı. Bozdağ, "Burada iç tüzüğe göre işlem yapılır. Ben görmedim, divan arkadaşlarım görmedi. Kayıtları incellettim kayıtlarda da yok" diye konuştu.
KOÇYİĞİT: "KADINLARI 'YAŞATALIM' DİYORUZ AKP BİZE 'TERÖR' DİYOR"
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadın cinayetlerine ilişkin, "Meclis bu konuya eğilsin, bir araştırma komisyonu kurulsun dediğimizde kalkıp bize kürsüden 'terör' diye cevap veriliyorsa bu sorumsuzluktur. Gelin 'kadınları yaşatalım' diyoruz. AKP bize 'terör' diyor." ifadelerini kullandı.
AKP'Lİ YENİŞEHİRLİOĞLU: "ERKEĞİN BİLE YAPAMAYACAĞI HAREKET"
AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nihat Yenişehirlioğlu da, konuyla ilgili, "Bir kadın vekilin bizim vekilimize karşı malumunuz kendisi engelli olarak tabir edilir ama biz onu engelsiz olarak kabul ediyoruz... Konuşmasını yaptığı esnada bir erkeğin bile yapmasından hicap duyacağı davranışı bizatihi burada dünya kadar vekil gördü. Meclisin kameraları sabittir görmemiş olabilir ama bu hareketin yapıldığını yok sayamayız. Kadın haklarından bahsederken kendi bir kadın milletvekiline bir erkeğin bile yapmayacağı o küfür hareketi yaparsa özür dilemesi gerekir" dedi.
KOCA: "FEMİNİST OLARAK BU HAREKETİ YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Koca da, "Kadın özgürlük mücadelesinin, feminist hareketin içerisinden gelen bir kadın vekil olarak asla ve asla bu manipülasyonu kabul etmiyorum. Söylenildiği gibi bir hareket söz konusu olamaz. Bunu kendim için zul görürüm" diye konuştu.
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TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
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