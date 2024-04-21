Münih Türk Film Günleri\'nde Müjde Ar\'a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü

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(İSTANBUL)- Münih Türk Film Günleri, 35'inci kez perdelerini açtı. "Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü" verilen ve galaya damgasını vuran usta sanatçı Müjde Ar, "Ben yorulmaz ve yılmaz bir insan hakları savunucusuyum, sıkı bir feministim" dedi.

Sinema Türk Film Merkezi Derneği'nin bünyesindeki Münih Türk Film Günleri başladı. Festivaldeki film yolculuğu İstanbul'dan başlayarak Ege'ye uzandı, İç Anadolu'dan geçerek ülkenin doğusuna doğru devam ediyor. Gösterimler Goetheplatz Royal Filmplatz ile Sendlig Gasteig HP8'de yapılıyor. 35 yıldır tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan festivalde 450 eser arasından seçilen 27 film yer aldı. Türkiye'den deneyimli yapımcı ve yönetmenlerin hazırladığı bağımsız sanat filmleri seçkisi dokuz uzun metraj, sekiz belgesel ve on kısa filmden oluştu.

Bu yıl odak noktasına tüm engelleri aşan güçlü kadınları koyan festival, 50. yılını kutlayan Türk sinemasının yıldızlarından Müjde Ar'ı "Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü"ne değer gördü. München Royal Film Palast'ta gerçekleştirilen galaya Müjde Ar ile eşi Ercan Karakaş, Münih Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Verena Dietl, Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necip Şahin de katıldı.

DİETL: MÜJDE AR BÜYÜK BİR İDOL

Sunuculuğu Esra Şahin ile Erkan Taşkıran'ın, çevirileri Şükran Atay ile Aylin Romey'in yaptığı galada sahneye davet edilen Belediye Başkanı Verena Dietl, "Münih Türk Film Günleri bugüne kadar pek çok tanınmış başarılı sanatçıyı ağırladı fakat Müjde Ar gibi bir şöhret sanırım ilk kez burada. O Türkiye'de büyük bir film idolü ve Türkiye'de yaşamış ya da orada kökleri olan herkes ona saygı duyuyor. Kariyeri 1974 yılında başlamıştı. Bugün sadece Münih Türk Film Günleri'nin 35'inci yılını değil, Müjde Ar'ın da sahnelerdeki 50'nci yılını kutluyoruz. Çok saygıdeğer Müjde Ar, yıl dönümünüzü Münih kentiyle ve şehrin bu festivaliyle paylaştığınız için mutluyum" dedi.

LİNDNER: PEK ÇOK KADINA ROL MODEL OLDU

Sinema Türk'ün ve festivalin kurucularından Margit Lindner, "Müjde Ar konformist olmayan, asi, aynı zamanda şehvetli kadınları canlandırarak Türk sinemasında yeni bir kadın tipi yarattı. Bunu yaparken sinemaseverlerin kalbini kazandı ve Türk sinemasının ikonu haline geldi. 85 fazla filmde önemli karakterlere can veren Müjde Ar, kadının toplumdaki konumunu, cinsiyet eşitsizliğini ve erkek egemen bakış açısını benzersiz bir şekilde sorgulama ve hicvetme cesaretine sahipti. Pek çok kadın için rol model oldu ve kendisinden sonra gelen pek çok oyuncuyu etkiledi. Sadece rolleri ile Türk Sinema tarihinin yarım yüzyılını şekillendirmekle kalmadı, kişiliği ve karakteriyle Türkiye'de kadınların bağımsızlığı ve eşitliği için de bir öncü oldu" diye konuştu.

MÜJDE AR: BEN SIKI BİR FEMİNİSTİM

Daha sonra gecenin yıldızı Müjde Ar, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. "Şunu anladım ki, başka hayatlarda var olmak inanılmaz bir zenginlik. 50 yıl boyunca, boynunu eğmeden dimdik ayakta durabilmek çok da kolay değil" diyen Ar, "Ben yorulmaz ve yılmaz bir insan hakları savunucusu ve kadın hakları savunucusuyum. Sıkı bir feministim. Onun için bu ödülü annem Deli Aysel (Gürel) ve ablam Mehtap Ar dahil bütün kadınlara adıyorum. Acı çeken, şiddet gören, haklarını alamayan bütün güzel kadınlara" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Müjde Ar'ın Şener Şen'le başrolü paylaştığı "Şalvar Davası" filminin gösterimi yapıldı.