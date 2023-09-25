Rus feminist kadın Erzurum'da Suriyeli nişanlısı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Rus feminist kadın Erzurum'da Suriyeli nişanlısı tarafından öldürüldü

Rus feminist kadın Erzurum\'da Suriyeli nişanlısı tarafından öldürüldü
Son Güncelleme: 25.09.2023 17:38

Rus feminist ve savaş karşıtı aktivisti Anastasia Yemelyanova, Türkiye'de ölü bulundu. Nişanlısı cinayet suçlamasıyla gözaltında. Kayıp kişi raporu verilmeyen Yemelyanova, aile içi şiddete karşı kampanya yürütüyordu. Cenaze ülkesine nakledilmek üzere hazırlanıyor.

Rus feminist ve savaş karşıtı aktivist Anastasia Yemelyanova'nın Türkiye'de ölü bulunduğunu, meslektaşları pazar günü geç saatlerde açıkladı.

Yemelyanova'nın nişanlısının, Erzurum'da cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığını belirten aktivist Anastasia Polozkova, Instagram'da yazdı.

"3 gün önce Nastya [Yemelyanova] öldürüldü," diyen Polozkova, Çarşamba günü kaybolduğunu ekledi.

Öldürülen aktivist, YouTube kanalı "Feministki Poyasnyayut" ("Feministler Açıklıyor") üzerinde bir şov sunuyordu ve bu şovda aile içi şiddete karşı kampanya yapıyordu.

"Anastasia, güvenliğine çok dikkat ederdi: her zaman nerede olduğunu ve kiminle olduğunu bana bildirir ve her zaman konumunu paylaşırdı," dedi Polozkova.

Yemelyanova'nın nişanlısının adı yalnızca Nizar olarak belirtildi ve onun tarafından öldürüldüğüne tahmin ediliyor. İkisi Erzurum'da birlikte yaşıyorlardı ve Nizar mühendislik okuyordu.

Bağımsız Rus haber kaynağı Activatica, Nizar'ı Türkiye'ye taşınan Suriyeli bir vatandaş olarak tanımladı.

Rus diplomatlar ve Türk yetkililer şu anda Yemelyanova'nın cenazesinin ülkesine nakledilmesi üzerinde çalışıyorlar.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Rus feminist kadın Erzurum'da Suriyeli nişanlısı tarafından öldürüldü - Son Dakika


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