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Sörloth: "Yeter artık" - Son Dakika

Sörloth: "Yeter artık"

03.06.2021 10:33
Sörloth:

Trabzonspor taraftarlarının geri dönmesi için kampanya başlattığı Alexander Sörloth, rahatsız edilmek istemediğini dile getirdi.

Trabzonspor taraftarlarının geri dönmesi için kampanya başlattığı Alexander Sörloth, rahatsız edilmek istemediğini dile getirdi.

Trabzonspor taraftarı, RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un geri dönmesi için sosyal medyada seferber olmuştu. Milyonlarca mesaj alan Norveçli oyuncu, sonunda isyan etti.

Sörloth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hale getiriyor. Yeter artık" dedi.

Sörloth'un sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım sonrası bordo-mavili taraftarların nasıl bir tutum izleyeceği ise merakla beklenmeye başlandı. RB Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, bonuslarla birlikte Alman kulübüne 22 Milyon Euro'ya transfer olmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 Milyon Euro'ya geriledi.

Geleceği yeni teknik direktöre bağlı

Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transfer eden teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olması, 25 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon takımda kalıp-kalmayacağını yeni sezonda takımın başına geçecek olan Jesse Marsch bağlı. Norveçli oyuncunun kaderi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yeni teknik direktörün Norveçli oyuncuyu kadroda düşünmemesi halinde RB Leipzig kulübü oyuncunun geleceği hakkında yeni kararlar vermek zorunda kalacak.

Türkiye transferinde Trabzonspor söz hakkına sahip

Trabzonspor'dan Bundesliga'ya giden Sörloth'un Türkiye'ye transferi gündeme gelmesi durumunda ise söz sahibi bordo-mavililer olacak.

Norveçli futbolcunun transferine koydurulan madde gereği, gelen teklifler ilk olarak bordo-mavili kulübe iletmek durumunda. Trabzonspor dışında Türkiye'den başka bir kulübün oyuncuya talip olması halinde bordo-mavili kulübün buna onay vermesi gerekecek. - TRABZON

Sörloth: Yeter artık

Alexander Sørloth, Trabzonspor, RB Leipzig, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sörloth: 'Yeter artık' - Son Dakika Spor


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