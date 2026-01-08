Sosyal Yardımlaşma Toplantısı Yapıldı

Küre'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında, mütevelli heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vakıf faaliyetleri değerlendirildi.

Devam eden ve önümüzdeki dönem için planlanan yardım çalışmalarının ele alındığı toplantıda vatandaşlar tarafından yapılan başvuruları görüşüldü.