Sosyetik düğün sonrası tahliye davası şoku: Reçber çiftinden Ata Demirağ’a dava - Son Dakika
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Sosyetik düğün sonrası tahliye davası şoku: Reçber çiftinden Ata Demirağ’a dava

Sosyetik düğün sonrası tahliye davası şoku: Reçber çiftinden Ata Demirağ’a dava
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İtalya'da masalsı atmosferiyle bilinen Como Gölü'nde 3 gün 3 gece süren 165 milyon TL'lik görkemli düğünleriyle günlerce konuşulan gemi brokerı Ata Demirağ ve Rana Akdağ çifti, bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Sosyetenin dilinden düşmeyen bu rüya düğünün hemen ardından, eski milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber’in, Maslak’taki lüks dairelerinde 6 yıldır kiracı olarak oturan Ata Demirağ’a tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

İtalya’nın gözde yeri Como Gölü’nde gerçekleşen ve 3 gün 3 gece süren 165 milyon TL’lik (3 milyon Euro) görkemli düğünleriyle günlerce konuşulan iş insanı Ata Demirağ ile Rana Akdağ çifti, bu kez haberlere yargı krizleriyle konu oldu. 

Sosyetik düğün sonrası tahliye davası şoku: Reçber çiftinden Ata Demirağ’a dava

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cemiyet dünyasını sallayan bu düğünün ardından, eski milli futbolcu Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber’in, 6 yıllık kiracıları olan Ata Demirağ’a karşı tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

REÇBER ÇİFTİNDEN "ALT KİRALAMA" İDDİASI

İstanbul 38. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın merkezinde kira uyuşmazlığı ve sözleşme ihlali yer alıyor. Işıl Reçber ve Rüştü Reçber çifti, dava dilekçelerinde kiracıları İlke Ata Demirağ'ın İstanbul Maslak'ta bulunan konutu sözleşmeye aykırı bir şekilde başka bir kişiye kullandırdığını öne sürdü. Reçber tarafı, bu durumun kira sözleşmesindeki alt kiralama yasağını ihlal ettiğini belirterek taşınmazın derhal tahliye edilmesini talep etti.

Sosyetik düğün sonrası tahliye davası şoku: Reçber çiftinden Ata Demirağ’a dava
Rüştü -Işıl Reçber

SİTE YÖNETİMİNİN BELGESİ MAHKEMEDE

Işıl Reçber’in iddiası üzerine mahkeme, Maslak'taki taşınmazda Demirağ dışında başka birinin ikamet edip etmediğinin tespiti için inceleme istedi. Site yönetimi tarafından mahkemeye sunulan resmi belgelerde; 18.09.2024 tarihinden itibaren daire için İspanyol uyruklu Ines Montes Cubria adlı bir kadın adına "site giriş kartı" düzenlendiği belgelendi.

"KİRACI DEĞİL, ARKADAŞIM" SAVUNMASI

Hakkındaki iddialara yanıt veren iş insanı İlke Ata Demirağ ise savunmasında konutu alt kiraya verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Demirağ, evde kaldığı tespit edilen İspanyol uyruklu kadının alt kiracı olmadığını, sadece kendi arkadaşı olduğunu belirtti.

İtalya’nın 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Pizzo ve Villa d'Este gibi lüks mekanlarında milyonluk düğün yapan Demirağ ile Reçber çifti arasındaki bu tahliye krizinin mahkemede nasıl sonuçlanacağı cemiyet hayatında merak konusu oldu.

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Son Dakika Düğün Sosyetik düğün sonrası tahliye davası şoku: Reçber çiftinden Ata Demirağ’a dava - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Adamsı. Reçber 0 0 Yanıtla
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