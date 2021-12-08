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SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

08.12.2021 17:07

ERZURUM'da soygun için girdiği iş yerinde kuyumcu Oğuzhan Özünal'ı (39) bacağından vurarak kaçan şüpheli Maruf Durmaz (30), polis tarafından yakalandı.

ERZURUM'da soygun için girdiği iş yerinde kuyumcu Oğuzhan Özünal'ı (39) bacağından vurarak kaçan şüpheli Maruf Durmaz (30), polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Durmaz, tutuklandı.

Olay, 4 Aralık'ta, Yakutiye ilçesi Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda yaşandı. Oğuzhan Özünal'a ait kuyumcu dükkanına, başında bere ve yüzünde maskeyle giren Maruf Durmaz, 100 gram altın ve 5 adet cumhuriyet altını almak istediğini ancak ödemeyi banka üzerinden yapabileceğini söyledi. Kuyumcu Özünal'ın onayı üzerine altınları ayırtan Durmaz, dışarı çıktı. Daha sonra, saat 17.00 sıralarında, elinde tabancayla dükkana giren Durmaz, Oğuzhan Özünal'a yönelttiği silahın tetiğine bastı. Tabancası tutukluk yapan Durmaz, üzerine yürüyen Özünal'ı bacağından vurarak yaraladı. Durmaz, havaya birkaç el ateş ederek uzaklaştı.

KUYUMCUYU HEDEF ALDI

Evli ve 3 çocuk babası Oğuzhan Özünal, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyat edilen ve ortopedi servisinde tedaviye alınan Özünal, saldırganın kendisini ve yanındaki çalışanını öldürmek istediğini belirterek, "Durumundan şüphelenmiştik. Bu nedenle sorduğu altınları eline vermeyip, uzaktan gösterdim. Birkaç kez dışarı çıkan saldırgan son olarak içeri girdiğinde tabancayı çıkarıp bana doğru hedef aldı. Direkt üzerine saldırdım. İlk el ateş etti ama silah tutukluk yaptı. Tutukluk olmasaydı, büyük ihtimalle göğsümden, kalbimden, başımdan vurulmuştum. Biraz daha yaklaştım. Doldur boşalt yaptı, ayağıma, diz kapağımın üstüne sıktı ve kaçıp gitti" diye konuştu.

'GÖRSEM TANIRIM'

Ayağının 2 yerinde kırık olduğunu ve platin takıldığını belirten Özünal, şüphelinin 40 yaşlarında 1.75 - 1.80 boylarında olduğunu anlatarak, "Görsem tanırım. Konuşmamızda nereli olduğunu sordum. Ağrılı olduğunu, inşaatlarda kalıpçılık yaptığını ancak İstanbul'da yaşadığını söyledi. Burada hastası olduğunu ve onu görmek için geldiğini söyledi ama doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu yaptıklarını planlayan birisi, onları bize söylemez. Daha önce tırnakçılık olayı yaşadık. 5 gram alyans yüzük çalındı. Çarşının içinde eskiden bir karakol vardı. Caydırıcı oluyordu, karakolu yabancılar şubesine çevirdiler. Çarşının giriş ve çıkışında iki tane ekip otosu vardı, kaldırıldılar. Çarşımızda tonla altın var. Ticaretin merkezi, herkesin gözü zaten üstümüzde, kelle koltukta çalışıyoruz. Umarım bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz" dedi.

POLİSTEN KAÇAMADI

Şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm mobese ve güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Gece gündüz şüpheliyi izleyen ekipler, kimliğinin Maruf Durmaz olduğunu öğrendiği kişiyi, sabah düzenlenen operasyonla Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Durmaz, borç içinde olduğundan soyguna teşebbüs ettiğini söyledi. Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi.

SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kuyumcu, Erzurum, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOYGUN İÇİN GİRDİĞİ KUYUMCUYU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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