Söyleşi: "Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Brıcs Ülkelerinin Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu" - Son Dakika
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Söyleşi: "Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Brıcs Ülkelerinin Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu"

23.06.2022 21:54
Söyleşi: "Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Brıcs Ülkelerinin Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu"

Hu XiaomingYENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Yeni Delhi merkezli Jawaharlal Nehru Üniversitesi Çin ve Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi Başkanı B. R.

Hu Xiaoming

YENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Yeni Delhi merkezli Jawaharlal Nehru Üniversitesi Çin ve Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi Başkanı B. R. Deepak, Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin BRICS ülkelerinin kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu ve esasen BRICS ülkelerine fayda sağladığını söyledi. Hindistanlı uzman Deepak, Xinhua'ya verdiği söyleşide, "İnisiyatifin BRICS ülkelerine zorluklarla daha iyi ve etkili mücadelede pragmatik işbirliğine yönelik stratejileri uygulayabilecekleri bir platform sunduğuna inanıyorum" dedi.

"Eğer hedeflerini yerine getirebilirlerse; bu, 2030 BM hedeflerini karşılamak, küresel yoksulluğu ortadan kaldırmak ve küresel ekonomik büyümeyi sürdürme açısından büyük bir katkı olur" diye ekleyen Deepak, açıklık ve kapsayıcılık ruhuna sahip pragmatik işbirliğini savunan girişimin "gelişmekte olan birçok ülkenin kalkınma hedefleriyle oldukça uyumlu" olduğunu ifade etti. Öte yandan, mevcut jeopolitik çalkantının, Soğuk Savaş zihniyetinin ve tek taraflılığın küresel kalkınmayı tehlikeye attığını kaydeden Deepak, BRICS'in küresel yönetişimi iyileştirmede rol oynayabileceğini belirterek, "Aynı zamanda birçok gelişmekte olan ekonomi de kalkınma fırsatları ve iki tarafın da kazançlı çıktığı işbirlikleri için böyle bir mekanizma arıyor" ifadesini kullandı. Küresel yönetişim anlamında uluslararası topluma yeni küresel gerçeklikler ile zorluklara cevap üretme ve uygun reformları başlatma çağrısında bulunan uzman, BRICS gibi çok taraflı mekanizmaların küresel yönetişime yeni değerler katabileceğini de sözlerine ekledi.

Kovid-19 pandemisi açısından bakıldığında BRICS ülkelerinin bilgi alışverişinde bulunduğunu ve pandeminin kontrol altına alınmasına dair işbirliği yaptığını ifade eden Deepak, BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin pandeminin yatırımları kötü etkilemesine rağmen yeni rekorlar kırdığını söyledi. Deepak, "Tarım ekonomisi, dijital ekonomi, yeşil kalkınma projeleri, bağlanabilirlik, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve benzeri konulardaki işbirlikleri, üye ülkelerin arasındaki kalkınma farkını kapatmada önemli rol oynayacak. Diğer bir şekilde söylemek gerekirse bu, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni gerçekleştirmek için hayati olmayı sürdüren ekonomik toparlanmayı da teşvik edecek" ifadelerini kullandı.

Çin, BRICS'te başkanlığın bu yıl değişmesiyle birlikte yoksulluğun ortadan kaldırılması ile gıda güvenliğini desteklemeyi önceliklendirdi ve BRICS'in kırsal kalkınma çalışma grubu kurmasına dair bir tartışma başlattı. Deepak, bunun bir "hoşgeldin adımı" olduğunu söyledi. Uzman, yoksulluğun azaltılmasının gıda güvenliği olmaksızın düşünülemeyeceğini söyledi. Deepak, "Çin'in yoksulluğun azaltılmasına ve köylülerin gelirinin artırılmasına dair deneyimi, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerde işe yarayacaktır ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında faydalı olacaktır" yorumunda bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söyleşi: 'Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Brıcs Ülkelerinin Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu' - Son Dakika

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