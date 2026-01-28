Sözbilir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Sözbilir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sözbilir \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
28.01.2026 13:22
DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir, 2025'in fotoğraflarını oyladı ve AA'ya övgülerde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sözbilir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen Sözbilir, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih etti.

Sözbilir, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Sözbilir, fotoğrafları çok beğendiğini ve oy verirken zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin güzide kurumlarından biri olduğunu ifade eden Sözbilir, başarılı haberlerden dolayı çalışanlarını kutladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözbilir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
