SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi - Son Dakika
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SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi

29.03.2022 14:42

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden Taşkesenlioğlu için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın aralarında bulunduğu ailesi ve yakınları, finans, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Saide Taşkesenlioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi - Son Dakika
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