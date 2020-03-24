SPOR Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şınav akımı başlattı - Son Dakika
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SPOR Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şınav akımı başlattı

6 saat önce

SPOR Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şınav akımı başlattıErcan ATA ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sebebiyle Evde Kal çağrısı üzerine antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlattı.

SPOR Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şınav akımı başlattı

Ercan ATA ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sebebiyle Evde Kal çağrısı üzerine antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sonrasında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de üst üste önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısı ile birlikte milli sporcular, antrenman programlarını evlerinde sürdürmeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 3 çocuğu ile birlikte evinde şınav çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nu etiketleyerek spor camiasında yeni bir akımın öncüsü olan Yerlikaya, bu hareketiyle Evde kal, sporla kal, ailenle kal, güvende kal mesajı verdi.

Yerlikaya'nın başlattığı akım üzerine harekete geçen milli cimnastikçi Çolak, milli karateci Yamanoğlu ve birçok milli sporcu, şınav çektikleri videoları Evde Kal Türkiyem etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

SPOR Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şınav akımı başlattı

Hamza Yerlikaya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:35 Kaynak: DHA

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