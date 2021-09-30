Üye Girişi
SPOR Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız - Son Dakika

SPOR Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız

30.09.2021 10:48

Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım""Cengiz'le gurur duyuyorum""3 puana herkesin ihtiyacı var"Mbaye Diagne: Buraya kazanmaya geldik"Sosyal medyadaki paylaşımlarım kulüple veya hocayla ilgili değil""Hocamızla aramızda...

Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım"

"Cengiz'le gurur duyuyorum"

"3 puana herkesin ihtiyacı var"

Mbaye Diagne: Buraya kazanmaya geldik

"Sosyal medyadaki paylaşımlarım kulüple veya hocayla ilgili değil"

"Hocamızla aramızda baba-oğul ilişkisi var"

Serhan TÜRK/ Marsilya (Fransa) (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marsilya iyi bir kadroya sahip. Eğer oyun içerisinde konsantrasyonunuzu kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Bunun için rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta maçında yarın Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Mbaye Diagne, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir takımla oynayacaklarını söyleyen Terim, "Özellikle bu sene lige çok iyi başladı Marsilya. 1-2 maçtır istediği neticeyi alamasa da çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Onlar ilk maçı Lokomotiv'le oynadılar. Son dakikada beraber kaldılar, öndelerdi. Fransa Ligi'nde de çok iyi başladılar. İyi bir kadroya sahip. Eğer oyun içerisinde konsantrasyonunuzu kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Bunun için rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz" dedi.

"BEN DUYGULARIYLA YAŞAYAN BİR İNSANIM"

Göztepe maçının ardından yaptığı duygusal açıklamayla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, şunları söyledi: "O günkü soruyu yanıtlarken de, bulunduğum durumun karşıdaki insanlara geçtiğinin farkındaydım. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz tüm hisleri, sevdiklerimle, çalıştığım kişilerle ve Galatasaray taraftarıyla yaşayan bir insanım. Ben burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları neredeyse Galatasaray'la beraberken tattım. Başka bir yer de pek olmadı zaten. Bununla birlikte Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişman olmadım. O yüzdendir ki, Galatasaray ile ilişkim üzerine konuşulduğunda, duygusal bir ruh haline bürünüyorum. 68 yıllık hayatım var, neredeyse yarım asrı Galatasaray'a vermişim. Bu yarım asrı hep karar alarak geçirmişim. Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Sürekli öğretmek için değil, öğrenmek için de çabalarım. Son aşamada benim kararım beklenir. Belki de tüm doğrular ve yanlışlar o karara bağlıdır. Bir karar alırken, üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Bu sorumluluğu bilerek, onları üzmemek için hareket ederim. Sonunda olumlu, olumsuz her şeye hazırlıklı olmalısınız. 1998-1999-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray, beni çok heyecanlandırdı. Onlarla aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görebilmek beni motive ediyor. Son dönemdeki gidişatın bana farklı şeyler düşündürmesi, yeni jenerasyondakilerin gelişimi ve büyük kararların alınması ile ilgili değil. Eğer öyle anlaşılıyorsa, öyle olmadığını söylerim. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin, nerede olurlarsa olsunlar aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de, anlatmak istediğim de budur."

"CENGİZ'LE GURUR DUYUYORUM"

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde çıkartılan yerli-yabancı kuralıyla ilgili göndermede bulunan Fatih Terim, "Türk kuralı demek istiyorsun, yabancı kuralı değil onun adı. Sheriff antrenörü ne dedi gördünüz mü? 'Bugün başarımız varsa, futbol federasyonu sayesinde. Onlara teşekkür ederiz, yabancı sayısını serbest bıraktılar." derken, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in kendisiyle ilgili olumlu yorumlarının hatırlatılması üzerine ise "Cengiz, hakikaten iyi bir oyuncu ve iyi bir karaktere sahip. İlk defa milli takımda benimle birlikte oynadı. Çok da mutlu oldum. Kendisi Marsilya'da başladığından beri çok iyi oynuyor. Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden bir tanesi. Önce İtalya, İngiltere, şimdi de Fransa. Seyrediyorum ve çok mutlu oluyorum. Diğer Türk futbolcularında da olduğu gibi. Tehlikeli ve önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek. Onunla gurur duyuyorum. Bazen bazı oyuncular birçok yerde mutsuz olabilir, oynamayabilir, gerçek performansını gösteremeyebilir. Bazen de bir takıma gider, camiasıyla aşı tutar. Cengiz'de onu görüyorum. Mutlu insanlar, iyi performans verir" ifadelerini kullandı.

"3 PUANA HERKESİN İHTİYACI VAR"

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin "3 puana çok ihtiyacımız var" açıklamasını değerlendiren Terim, "3 puana ihtiyacı olmayan var mı? 3 puana herkesin ihtiyacı var. Daha 4 maç var. İşin esprisi bir tarafa, herkes kazanmak ister. Bundan doğal bir şey de olmaz. Tabii ki gönül ister ki vereyim kadroyu ama Sacha ve bazı oyunculara ve Barış'a bakacağım. Gerekirse oynarlar. 25 kişiyle geldik. Herkesi burada istedim. İyi bir takımla sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Sonradan girenler de gerekli desteği verecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

DIAGNE: BURAYA KAZANMAYA GELDİK

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne ise takımda 3 santrfor olduklarını hatırlarak, "3 forvetiz ve oyunculara düşen görevler var. Biz de bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Biz buraya kazanmaya geldik, umarım da kazanarak ayrılacağız" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARIM KULÜPLE VEYA HOCAYLA İLGİLİ DEĞİL"

Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili gelen soruya Diagne, "Sosyal medyadaki paylaşımlarım kulüple veya hocayla ilgili olan bir durum değil. Futbolcular da birer insan ve duygusal taraflarımız var. Reaksiyon gösterebiliyoruz. Bu kulüple veya hocayla ilgili bir şey değil" yanıtını verdi.

"Marsilya büyük bir kulüp" diyen Diagne, "Daha önce oynayan arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Ancak biz buraya işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

Teknik direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkileri olduğunu kaydeden Diagne, "Antrenman öncesi ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben ve hocamız İtalyanca konuşuyoruz. Baba-oğul ilişkisi var aramızda" açıklamasını yaptı.

Diagne son olarak şunları söyledi: "Biz daha önce de destek gördük, alışık olduğumuz bir durum. Gördüğümüz desteğe alışığız. Avrupa maçları ve lig maçlarında taraftarlarımız her zaman arkamızda oluyor."

Mbaye Diagne, Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi 10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi 71 yaşındaki adam, define aradığı evde kuyu içinde ölü olarak bulundu 10:42 71 yaşındaki adam, define aradığı evde kuyu içinde ölü olarak bulundu Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı 10:35 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı 10:25 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı 10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan 09:53 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Son Dakika Haberleri
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
10:48 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
10:37 Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı         
10:52
Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir         
10:49
Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi         
10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı         
10:07
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 11:02:20. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement