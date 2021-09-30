SPOR Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız - Son Dakika

Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım"

"Cengiz'le gurur duyuyorum"

"3 puana herkesin ihtiyacı var"

Mbaye Diagne: Buraya kazanmaya geldik

"Sosyal medyadaki paylaşımlarım kulüple veya hocayla ilgili değil"

"Hocamızla aramızda baba-oğul ilişkisi var"

Serhan TÜRK/ Marsilya (Fransa) (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marsilya iyi bir kadroya sahip. Eğer oyun içerisinde konsantrasyonunuzu kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Bunun için rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta maçında yarın Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Mbaye Diagne, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir takımla oynayacaklarını söyleyen Terim, "Özellikle bu sene lige çok iyi başladı Marsilya. 1-2 maçtır istediği neticeyi alamasa da çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Onlar ilk maçı Lokomotiv'le oynadılar. Son dakikada beraber kaldılar, öndelerdi. Fransa Ligi'nde de çok iyi başladılar. İyi bir kadroya sahip. Eğer oyun içerisinde konsantrasyonunuzu kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Bunun için rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz" dedi.

"BEN DUYGULARIYLA YAŞAYAN BİR İNSANIM"

Göztepe maçının ardından yaptığı duygusal açıklamayla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, şunları söyledi: "O günkü soruyu yanıtlarken de, bulunduğum durumun karşıdaki insanlara geçtiğinin farkındaydım. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz tüm hisleri, sevdiklerimle, çalıştığım kişilerle ve Galatasaray taraftarıyla yaşayan bir insanım. Ben burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları neredeyse Galatasaray'la beraberken tattım. Başka bir yer de pek olmadı zaten. Bununla birlikte Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişman olmadım. O yüzdendir ki, Galatasaray ile ilişkim üzerine konuşulduğunda, duygusal bir ruh haline bürünüyorum. 68 yıllık hayatım var, neredeyse yarım asrı Galatasaray'a vermişim. Bu yarım asrı hep karar alarak geçirmişim. Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Sürekli öğretmek için değil, öğrenmek için de çabalarım. Son aşamada benim kararım beklenir. Belki de tüm doğrular ve yanlışlar o karara bağlıdır. Bir karar alırken, üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Bu sorumluluğu bilerek, onları üzmemek için hareket ederim. Sonunda olumlu, olumsuz her şeye hazırlıklı olmalısınız. 1998-1999-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray, beni çok heyecanlandırdı. Onlarla aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görebilmek beni motive ediyor. Son dönemdeki gidişatın bana farklı şeyler düşündürmesi, yeni jenerasyondakilerin gelişimi ve büyük kararların alınması ile ilgili değil. Eğer öyle anlaşılıyorsa, öyle olmadığını söylerim. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin, nerede olurlarsa olsunlar aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de, anlatmak istediğim de budur."

"CENGİZ'LE GURUR DUYUYORUM"

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde çıkartılan yerli-yabancı kuralıyla ilgili göndermede bulunan Fatih Terim, "Türk kuralı demek istiyorsun, yabancı kuralı değil onun adı. Sheriff antrenörü ne dedi gördünüz mü? 'Bugün başarımız varsa, futbol federasyonu sayesinde. Onlara teşekkür ederiz, yabancı sayısını serbest bıraktılar." derken, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in kendisiyle ilgili olumlu yorumlarının hatırlatılması üzerine ise "Cengiz, hakikaten iyi bir oyuncu ve iyi bir karaktere sahip. İlk defa milli takımda benimle birlikte oynadı. Çok da mutlu oldum. Kendisi Marsilya'da başladığından beri çok iyi oynuyor. Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden bir tanesi. Önce İtalya, İngiltere, şimdi de Fransa. Seyrediyorum ve çok mutlu oluyorum. Diğer Türk futbolcularında da olduğu gibi. Tehlikeli ve önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek. Onunla gurur duyuyorum. Bazen bazı oyuncular birçok yerde mutsuz olabilir, oynamayabilir, gerçek performansını gösteremeyebilir. Bazen de bir takıma gider, camiasıyla aşı tutar. Cengiz'de onu görüyorum. Mutlu insanlar, iyi performans verir" ifadelerini kullandı.

"3 PUANA HERKESİN İHTİYACI VAR"

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin "3 puana çok ihtiyacımız var" açıklamasını değerlendiren Terim, "3 puana ihtiyacı olmayan var mı? 3 puana herkesin ihtiyacı var. Daha 4 maç var. İşin esprisi bir tarafa, herkes kazanmak ister. Bundan doğal bir şey de olmaz. Tabii ki gönül ister ki vereyim kadroyu ama Sacha ve bazı oyunculara ve Barış'a bakacağım. Gerekirse oynarlar. 25 kişiyle geldik. Herkesi burada istedim. İyi bir takımla sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Sonradan girenler de gerekli desteği verecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

DIAGNE: BURAYA KAZANMAYA GELDİK

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne ise takımda 3 santrfor olduklarını hatırlarak, "3 forvetiz ve oyunculara düşen görevler var. Biz de bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Biz buraya kazanmaya geldik, umarım da kazanarak ayrılacağız" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARIM KULÜPLE VEYA HOCAYLA İLGİLİ DEĞİL"

Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili gelen soruya Diagne, "Sosyal medyadaki paylaşımlarım kulüple veya hocayla ilgili olan bir durum değil. Futbolcular da birer insan ve duygusal taraflarımız var. Reaksiyon gösterebiliyoruz. Bu kulüple veya hocayla ilgili bir şey değil" yanıtını verdi.

"Marsilya büyük bir kulüp" diyen Diagne, "Daha önce oynayan arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Ancak biz buraya işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

Teknik direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkileri olduğunu kaydeden Diagne, "Antrenman öncesi ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben ve hocamız İtalyanca konuşuyoruz. Baba-oğul ilişkisi var aramızda" açıklamasını yaptı.

Diagne son olarak şunları söyledi: "Biz daha önce de destek gördük, alışık olduğumuz bir durum. Gördüğümüz desteğe alışığız. Avrupa maçları ve lig maçlarında taraftarlarımız her zaman arkamızda oluyor."