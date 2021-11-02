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SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz - Son Dakika

SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz

02.11.2021 12:27

SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz"Geleceğimizi kurtarmak için planlamalarımızı yaptık""98 yıllık bir federasyon olmamıza rağmen hizmet binamız ve kamp eğitim merkezimiz yok""Yaşar Doğu'nun evini Türk Güreş Müzesi haline...

SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz

"Geleceğimizi kurtarmak için planlamalarımızı yaptık"

"98 yıllık bir federasyon olmamıza rağmen hizmet binamız ve kamp eğitim merkezimiz yok"

" Yaşar Doğu'nun evini Türk Güreş Müzesi haline getirmek istiyoruz"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) - Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, " 6 Kasım'da delegeler bize teveccüh gösterirse kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, 6 Kasım Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. TGF Başkanı Musa Aydın, genel kurul öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'te bulunan merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2015 yılında göreve geldiklerini ve sonrasında çok sayıda madalya kazanarak Cumhuriyet rekoru kırdıklarını hatırlatan Musa Aydın, "Ancak pandemi şartlarını iyi yönetemedik. Panik yaptık, antrenmanlara uzu süre ara verdik Çalışmalara geç başladık. Başlayınca da temassız çalışma yaptık akabinde çocuklarımız koronavirüse yakalandılar. Bizim dönemdeki başarılara baktığımızda 2021 Tokyo'da beklentilerin altında kaldık. Güreşteki güçlü ülkelere baktığımızda koronavirüs sürecinde çalışmalarını aksatmadılar. Hiç kamplara ara vermediler. Biz çok ara verdik, gerisinde kaldık. Güreş nankör bir spor. Siz onu 1 hafta bıraktığınızda, o sizi 1 ay bırakıyor. Bir sporcunun büyük bir şampiyonaya katılması için, hazır olması için en az 50 maç yapması lazım. Uluslararası turnuvalara katılamadık. Bu da bizim için bir eksi oldu" diye konuştu.

"GELECEĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN PLANLAMALARIMIZI YAPTIK"

Pandemiden olumsuz etkilenen kulüplere ellerinden geldiği kadar sahip çıktıklarını kaydeden Musa Aydın, "2018-2019'da ödeyemediğimiz ödülleri ödedik. Bir can suyu olalım dedik. Bizim eksiğimiz kamplar ve uluslararası turnuvalar. 6 Kasım'da delegeler bize teveccüh gösterirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkes güreşin beklentinin altında kaldığını söylüyor ama 2012'de olimpiyatlarda 1 madalyamız var. Yani geçmişe baktığımızda aldığımız sonuç normal ama bizim kendi dönemimize baktığımızda elbette beklentinin altındayız. 2024 Paris planımız hazır. Hatta 2028'inki de hazır. Biz sadece önümüzü, günümüz değil, geleceğimizi de kurtarmak için planlamalarımızı yaptık. Rabbim nasip ederse Türk güreşini yine zirveye taşıyacağımıza inanıyoruz. Geçmişte yaptıklarımız referansımızdır" şeklinde konuştu.

"98 YILLIK BİR FEDERASYON OLMAMIZA RAĞMEN HİZMET BİNAMIZ VE KAMP EĞİTİM MERKEZİMİZ YOK"

Başkan Musa Aydın, Türkiye Güreş Federasyonu'nun 98 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen hizmet binası ve kamp eğitim merkezi olmadığını dile getirerek, "Bu çocukları uluslararası tecrübe, kamplar yapabileceğimiz kamp merkezlerimiz yok. 1 yıldır takip ettiğimiz 1 Eylül'de ihalesi bitmiş ve şu anda müteahhide teslim edilmiş, 250 yataklı otel 2 katlı federasyon binası, 8 minderli güreş salonu, altında da komisyon salonlarının olduğu bir tesise kavuşmuş olacağız. 1,5 yılda bitmesini planlıyoruz. Bunu güreş için 100 yıllık proje olarak değerlendirebiliriz. Bu tesisi bize hediye eden Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Elmadağ'da serbest, Sarıyer'de grekoromen tesislerimiz vardı ama kadınlarımız için yerimiz yoktu. Yalova Termal ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devraldığımız bir tesisi bitirdik, yanında salonu da hazır. 6 Kasım'da seçimlerden sonra oranın da açılışını yapıp Türk güreşine kazandıracağız. Rahmetli Yaşar Doğu'nun evi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Planda sağlık ocağı olarak görülen yerin plan değişikliğini yaptık ve müze ve kültür evinde dönüştürdük. Oraya da Türk Güreş Müzesi'ni kazandırmak istiyoruz. Biz talep ettik, tahsisini bekliyoruz. 6 Kasım'da delegeler teveccühlerini bizden yana kullanırsa Türk güreşi kazanacak" ifadelerini kullandı.

SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz

Musa Aydın, 6 Kasım, Güreş, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Delegeler bize teveccüh gösterirse devam edeceğiz - Son Dakika


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