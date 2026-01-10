Spor Şehri İstanbul Projesinde Şeffaflık Vurgusu - Son Dakika
Spor Şehri İstanbul Projesinde Şeffaflık Vurgusu

10.01.2026 14:22
İstanbul Valiliği, Spor Şehri İstanbul projesinin şeffaflıkla yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği, "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında temin edilen tüm spor malzemelerinin alımlarının açıklık ve şeffaflık ilkelerine riayet edilerek yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Valilik uhdesinde yürütülen "Spor Şehri İstanbul" projesine ilişkin iddia ve değerlendirmelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimiz tarafından yürütülen tüm proje ve faaliyetler, kamu yararı, şeffaflık ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Valiliğimiz öncülüğünde yürütülen 'Spor Şehri İstanbul' projesi ile, ilimizde öğrenim gören çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla 1 milyon lisanslı öğrenci kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda okullarda, okul spor kulüpleri kurulmuş olup, en iyi şartlarda eğitim alma hakları olduğunu düşündüğümüz öğrencilerimizin ihtiyacı olan tüm spor malzemelerinin temin edilmesi işlemleri yasal mevzuat çerçevesi içinde yerine getirilmiştir. Yapılan alımlar tamamen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, açıklık ve şeffaflık ilkelerine riayet edilerek yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede, her spor branşı için gerekli olan yüzlerce spor araç ve gereçlerinin alımının gerçekleştiği, bundan sonra da Türkiye'nin istikbali olan öğrencilerin eğitimi için gerekli olan hak ettikleri malzemelerin temin edilmesi işlemlerinin devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsedilen açıklık ve şeffaflık içerisinde yapılan alım işlemlerinde, zaman zaman ihaleyi kazanamamış olan firmaların şikayetleri olduğu görülmüşse de şikayet konuları Valiliğimiz tarafından titizlikle incelenmiş, incelettirilmiş ve bugüne kadar bir sorun tespit edilmemiştir. Söz konusu haberlerde yer alan 'Spor Şehri İstanbul' projesi ile ilgili, Valiliğimizce herhangi bir ihmal ya da usulsüzlüğe mahal verilmemesi amacıyla gerekli idari inceleme ve değerlendirme süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. İlgili birimler tarafından yürütülen bu projede, kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanımı esas alınmakta, gerekli görülmesi halinde mevzuatın öngördüğü tüm idari ve hukuki işlemler titizlikle yerine getirilmektedir."

Açıklamada, "Haberlere konu edilen öğretmenlerin görev değişiklikleri ise, idari ihtiyaçlar ve hizmet gerekleri çerçevesinde, herhangi bir cezai işlem ya da disiplin işlemi niteliği taşımaksızın gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin, basında iddia edildiği şekilde bir 'yaptırım' ya da 'baskı' olarak değerlendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz, kamuoyunda yer alan her türlü iddia ve ihbarı ciddiyetle ele almakta, süreci hiçbir kişi ya da kurum lehine ya da aleyhine yönlendirmeksizin, yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Başvurularda belirtilen iddialar araştırılmak üzere Valiliğimizce eğitim müfettişleri görevlendirilmiş olup müfettişlerin çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Spor, Son Dakika

