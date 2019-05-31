Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde Gazişehir Gaziantep
, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Hatayspor
'u penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza yayı üzerinde Gökhan Alsan
, vuruş hazırlığındaki Poepon'a çıkardı. Poepon'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Ceylan'ı ortasında kale önünde Poepon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
82. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Karadeniz
'in yaptığı sert vuruşta top kaleci Günay'dan geri geldi. Ceza sahası içerisinde Mirkan Aydın
'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
90+1. dakikada sağ taraftan Korkishko'nun kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda direk dibinde Mehmet Erdem Uğurlu
topu çizgi üzerinden çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Mirkan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih
Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx
Hatayspor: Akın xx, Mehmet Dingil xx (Hamza Gür
dk. 46 x), Yusuf Abdioğlu
xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez
xx (Korkishko dk. 79 x), Diallo
xx (Tom dk. 118 x), Selim Ilgaz
xx (Nimaga dk. 100 x), Cener Hüseyin Bağ xx, Gökhan Karadeniz xx, Mirkan Aydın xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gazişehir Gaziantep Futbol
Kulübü: Günay Güvenç
xx, Uğur Aslan Kuru xx (Ahmet Kesim
dk. 95 x), Oğuz Ceylan xx, Yalçın Kılınç xx, Erhan Çelenk xx (Wanderson dk. 81 ?), Gökhan Alsan xxx (Jefferson dk. 100 x), Bjarnasson xx, Poepon xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Segfebia xx (Kerim Avcı
dk. 115 x) Oğulcan Çağlayan
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Yedekler: Nihat Şahin
, Sow
, Kenan Özer
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mirkan Aydın (dk. 82) (Hatayspor)
Penaltılar
Atanlar: Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Korkishko (Hatayspor)
Kaçıranlar: Gökhan Karadeniz (Hatayspor)
Sarı kartlar: Poepon, Erhan Çelenk, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor) - İSTANBUL