Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 55 kuruş, en düşük 245 lira olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,49 azalarak 182 milyon 204 bin 710 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 55 kuruş, en düşük saat 04.00'te 245 lira olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 573 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 550 lira, en düşük 218 lira 96 kuruştan işlem gördü.