Spurs'ün kazandığı maçta takımın başantrenörü Popovich NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ün Chicago Bulls'u 120-104 mağlup ettiği maçta takımın başantrenörü Gregg Popovich 1300. galibiyetine imza atarak lig tarihinde bu başarıya ulaşan üçüncü isim oldu.

Batı Konferansı'nın orta sıralarında yer alan Spurs sahasında Bulls'u ağırladığı maça hızlı başladı ve rahat bir galibiyet aldı.

Spurs'te Jakob Pöltl 20, DeMar DeRozan 17, Derrick White 16 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Bulls'ta Nikola Vucevic'in 21 ve Zach LaVine'nin 18 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs'ün aldığı bu galibiyet ile başantrenör Popovich NBA tarihine geçti. Popovich, lig kariyerinde 1300. galibiyetini aldı ve bu sayıya ulaşmayı başaran üçüncü başantrenör oldu.

Lenny Wilkens (1332) ve Don Nelson (1335) daha önce bu sayıya ulaşan isimler olmuşlardı.

Lider Jazz evinde galip

Batı Konferansı'nın lideri Utah Jazz sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi.

Jazz'da 4 dakika oyunda kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova sayı bulamazken Donovan Mitchell 35 sayıyla oynadı.

76ers deplasmanda mağlup

Doğu Konferansı'nın lideri Philadelphia 76ers deplasmanda Los Angeles Clippers'a 122-112 mağlup oldu.

76ers'ta 12 dakika süre alan Furkan Korkmaz sayı bulamazken Tobias Harris'in 29 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves- Houston Rockets: 107-129

Milwaukee Bucks- New York Knicks: 96-102

Washington Wizards- Detroit Pistons: 106-92

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 120-104

New Orleans Pelicans- Dallas Mavericks: 112-103

Oklahoma City Thunder- Boston Celtics: 94-111

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 126-110

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 122-112

Sacramento Kings- Cleveland Cavaliers: 100-98