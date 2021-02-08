Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı - Son Dakika

Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı

08.02.2021 09:35
Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı, System.String[]

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ve meşhur bilim insanı Stephen Hawking'le de yakın çalışan Profesör Avi Loeb, uzaylıların 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptığını duyurdu. Loeb, "Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" dedi.

"Evrende yalnız mıyız" sorusuna yanıtlar sık sık farklı coğrafyalardan ve akademik geçmişe sahip insanlardan gelirken, dünyanın önde gelen saygın üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör Avi Loeb, uzaylıların çoktan dünyayı ziyaret ettiğini iddia etti.

"ASTRONOMLAR ÇOK HIZLI HAREKET EDEN BİR OBJE GÖRDÜ"

Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabını yayınlayan 58 yaşındaki Loeb, uzaylıların yaklaşık 5 yıl önce dünyayı ziyaret ettiğini yazdı.

2018 yılında vefat eden ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ile yakın temasta çalışan Loeb, "2017 yılının Ekim ayında uzaylı ziyaretçiler dünyaya geldi. Astronomlar çok hızlı hareket eden bir obje gördü ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğuna kanaat getirdi" dedi.

Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı
Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör Avi Loeb.

"KULLANDIKLARI ARAÇ BİR TEKNEYE BENZİYORDU"

Bu ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamu adını verdiğini söylerken, "Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" dedi. Bilim dünyasında birçok insanın kendisini eleştirdiğini de söyleyen Loeb, "Biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığına sahibiz. Burada doğru yaklaşım mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

"GÜNEŞİN ETRAFINDA DÖNDÜKTEN SONRA HIZLANDI"

Bilim insanı, "uzay gemisinin" güneşin etrafında döndükten sonra beklenmedik bir şekilde hız kazandığını da söyleyerek, "Normalde meteorların yakınlarındaki bir yıldızın çıkardığı gaz ya da parçacıklar tarafından hızlanması normal bir şey fakat orada böyle bir durum yoktu. Ayrıca parlayıp sönüyordu. Bu da onun parlak bir metalden yapılma olduğunu gösteriyor" dedi.

Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı

Harvard Üniversitesi, Stephen Hawking, Ekim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı - Son Dakika Dünya


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