Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Çekmeköy
'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Sultanbeyli
, Maltepe
, Ataşehir
, Beykoz
, Pendik
ve Çekmeköy'de 8 iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerlerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Polis
, 3 Nisan'da Anadolu Yakası
'nda, bir iş yerinin alarmının çalması üzerine bölgeye gitti. Burada yüzleri kapalı kişilerin, söz konusu araca malzeme yüklediğini gören ekipler, duruma müdahale etti. Polisi görünce farklı yönlere kaçmaya çalışan 8 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada 635 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 8 iş yerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlendi.
Zanlıların, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.