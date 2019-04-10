Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Çekmeköy'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy'de 8 iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerlerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Polis, 3 Nisan'da Anadolu Yakası'nda, bir iş yerinin alarmının çalması üzerine bölgeye gitti. Burada yüzleri kapalı kişilerin, söz konusu araca malzeme yüklediğini gören ekipler, duruma müdahale etti. Polisi görünce farklı yönlere kaçmaya çalışan 8 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 635 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 8 iş yerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlendi.

Zanlıların, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:41 Kaynak: AA
Güncel
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