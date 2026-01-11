Sudan Başbakanı Hartum'a Döndü - Son Dakika
Sudan Başbakanı Hartum'a Döndü

11.01.2026 15:16
Sudan Başbakanı Kamil İdris, Hartum'a dönerek hükümetin hizmetleri artırma taahhüt etti.

Sudan Başbakanı Kamil İdris, "Umut Hükümetinin" çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez resmen başkent Hartum'a geri döndüğünü açıkladı.

İdris, çatışmaların başlamasının ardından hükümetin geçici merkezi olarak taşındığı Port Sudan'dan Hartum'a varmasının ardından, kendisini karşılayanlara hitap ettiği konuşmasında, "Bugün geri döndük, Umut Hükümeti ulusal başkente döndü. Sizlere daha fazla hizmet sözü veriyoruz." dedi.

Sağlık ve eğitim hizmetlerinde iyileştirme sağlayacaklarını belirten İdris, hastanelerin yeniden inşa edileceğini, okulların ve üniversitelerin restore edileceğini söyledi.

İdris, vatandaşların güvenliğini ve yaşam koşullarını iyileştireceklerini vurgulayarak, hükümetinin 2026 yılı bütçesini "vatandaşa ilave yük getirmeden" sunduklarını ifade etti.

Bütçenin enflasyon oranını yüzde 70'e düşürmeyi hedeflediğini belirten İdris, ayrıca Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 10 artırılmasının ve kara borsadaki döviz kurunun kontrol altına alınmasının amaçlandığını, bunun da ekonomiyi disipline etmeye yönelik olduğunu söyledi.

Başbakan İdris, içinde bulunulan yılın "barış yılı" olacağını vurgulayarak, "Cesurların, yiğitlerin ve kazananların barışı." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

HDK, çatışmaların başladığı başkent Hartum'da yaklaşık 2 yıl yayılmıştı. Evlerin, iş yerlerinin, bankaların yağlamalandığı bu süre içerisinde altyapı ciddi şekilde hasar aldı.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağladı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Hartum, Sudan, Son Dakika

