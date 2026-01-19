Sudan Başbakanı İdris: "Sudan istikrarlı olursa bölge de istikrarlı olur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan Başbakanı İdris: "Sudan istikrarlı olursa bölge de istikrarlı olur"

19.01.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Sudan'da devam eden çatışmaların "dünya savaşı" niteliğinde olduğuna, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik desteğe işaret ederek, "Sudan istikrarlı olursa, bölge de istikrarlı olur.

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Sudan'da devam eden çatışmaların "dünya savaşı" niteliğinde olduğuna, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik desteğe işaret ederek, "Sudan istikrarlı olursa, bölge de istikrarlı olur." dedi.

Başbakan İdris, başkent Hartum'da Başbakanlık binası çok zarar gördüğü için Valilik binasında, Türk kurumlarında çalışan gazeteci heyetini kabul etti.

İdris, gazetecilere "ikinci ülkelerine" geldiklerini söyleyerek, Sudan ve Türkiye arasında tarihi, sağlam ve güçlü ilişkiler olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin devlet ve halk olarak duruşunun, Sudan'ı güçlü şekilde desteklediğine dikkati çeken İdris, gelecekte ilişkilerin daha güçlü olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına selam

İdris, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti ve kendisi de gazeteciler aracılığıyla Türk halkına selam gönderdi.

HDK'nin gerçekleştirdiği ihlallere atıfta bulunan İdris, "Bu ziyarette birçok olayı gördünüz, milislerin ihlallerini kendi gözlerinizle gördünüz." dedi.

Türk devletine teşekkür eden İdris, sağlıktan siyasete ve insani yardıma kadar tüm alanlarda ilişkilerin devam etmesini temenni etti.

"Sudan, yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakları bizden çalmak isteyenler var"

Sudan hükümetinin, Port Sudan'a taşınmasının geçici olduğunu anlatan Başbakan İdris, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş sebebiyle hükümet, Port Sudan'a taşındı. Hartum, ülkenin geleneksel ve ulusal başkentidir. Ordunun elde ettiği başarıların ardından hükümetin Hartum'a dönüşü önemli bir işaret. Sudan ordusu ve Sudan halkı birlikte durdu. Buradan kaçan herkesin Hartum'a dönmesine az kaldı. Bütün bakanlıklar döndü. Sudan, güçlü bir ülkedir, potansiyeli ve yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakları bizden çalmak isteyenler var. Yakın zamanda Hartum, eski haline kavuşacak inşallah."

İdris, Sudan halkı olarak savaşı istemediklerine, Sudan insanının barışçıl olduğuna, Sudan'daki bu savaşın "dünya savaşı" niteliğinde olduğuna ve HDK'ye yönelik desteğe işaret ederek, "Çünkü 20'ye yakın ülke buna katılıyor. Bu savaşı biz kazandık ve hala barış istiyoruz, buna da adım adım ilerliyoruz. Sudan'da yeniden yapılanma ve onarım işlerini yakın zamanda bitirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

"2026, barış yılı olacak"

Sudan'ın en büyük zenginliğinin "insan ve kültür" olduğuna dikkati çeken İdris, Sudan'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getirdi. Sudan Başbakanı İdris, şöyle devam etti:

"Biz '2026 yılı, barış yılı olacak' dedik çünkü belirli bir planımız var. Bizim girişimimiz Birleşmiş Milletler (BM) ve bölgesel kuruluşlar ve ülkeler tarafından da desteklenmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de desteklediği girişimin önemli ve somut bir girişim olduğuna eminiz. Eğer Sudan istikrarlı olursa, bölge de istikrarlı olur."

İdris, bölgedeki ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri son derece dikkatli şekilde takip ettiklerini belirterek, "Bizim önceliğimiz kendimizi, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, halkımızı korumaktır. Bunu da ülke içinde, bölgede ve uluslararası alanda başardık." dedi.

"Halk ve ordu, hiç bu kadar iç içe olmadı"

İdris, Sudan'ın kuruluşundan bu yana halkı ve ordusunun hiç bu kadar iç içe olmadığını ifade ederek, bölgesel ve uluslararası herhangi bir çatışmaya girmeyeceklerini ancak halk ve egemenliğinin hedef alınması durumunda bunları korumaya hazır olduklarını söyledi.

Başkent Hartum başta olmak üzere yeniden inşa sürecinin başladığını anlatan Başbakan, yeniden inşa ve halka temel hizmetlerin verilmesinin devam ettiğinin altını çizdi.

İdris, "Burada bir araya gelmemiz de yeniden inşanın başlamasının bir kanıtıdır. Savaş durumunda olan bir ülkede nasıl böyle bir toplantı yapılabilir? Sudan, barış ve güven içindedir." değerlendirmesini yaptı.

"Biz, Sudanlılar için yorulmadan çalışıyoruz. Vatandaşlar her zaman önceliğimizdir." diyen İdris, Hartum'un büyük bir soyguna uğradığını, yer altındaki kabloların bile çalındığını, okullar, hastaneler ve sağlık merkezlerinin bile soyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Başbakanı İdris: 'Sudan istikrarlı olursa bölge de istikrarlı olur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu
Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu
İlker Yağcıoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na sert eleştiri: Futbolu unutmuş İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:19:58. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan Başbakanı İdris: "Sudan istikrarlı olursa bölge de istikrarlı olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.