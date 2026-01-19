Sudan Başbakanı İdris: "Sudan istikrarlı olursa bölge de istikrarlı olur"

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Sudan'da devam eden çatışmaların "dünya savaşı" niteliğinde olduğuna, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik desteğe işaret ederek, "Sudan istikrarlı olursa, bölge de istikrarlı olur." dedi.

Başbakan İdris, başkent Hartum'da Başbakanlık binası çok zarar gördüğü için Valilik binasında, Türk kurumlarında çalışan gazeteci heyetini kabul etti.

İdris, gazetecilere "ikinci ülkelerine" geldiklerini söyleyerek, Sudan ve Türkiye arasında tarihi, sağlam ve güçlü ilişkiler olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin devlet ve halk olarak duruşunun, Sudan'ı güçlü şekilde desteklediğine dikkati çeken İdris, gelecekte ilişkilerin daha güçlü olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına selam

İdris, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti ve kendisi de gazeteciler aracılığıyla Türk halkına selam gönderdi.

HDK'nin gerçekleştirdiği ihlallere atıfta bulunan İdris, "Bu ziyarette birçok olayı gördünüz, milislerin ihlallerini kendi gözlerinizle gördünüz." dedi.

Türk devletine teşekkür eden İdris, sağlıktan siyasete ve insani yardıma kadar tüm alanlarda ilişkilerin devam etmesini temenni etti.

"Sudan, yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakları bizden çalmak isteyenler var"

Sudan hükümetinin, Port Sudan'a taşınmasının geçici olduğunu anlatan Başbakan İdris, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş sebebiyle hükümet, Port Sudan'a taşındı. Hartum, ülkenin geleneksel ve ulusal başkentidir. Ordunun elde ettiği başarıların ardından hükümetin Hartum'a dönüşü önemli bir işaret. Sudan ordusu ve Sudan halkı birlikte durdu. Buradan kaçan herkesin Hartum'a dönmesine az kaldı. Bütün bakanlıklar döndü. Sudan, güçlü bir ülkedir, potansiyeli ve yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakları bizden çalmak isteyenler var. Yakın zamanda Hartum, eski haline kavuşacak inşallah."

İdris, Sudan halkı olarak savaşı istemediklerine, Sudan insanının barışçıl olduğuna, Sudan'daki bu savaşın "dünya savaşı" niteliğinde olduğuna ve HDK'ye yönelik desteğe işaret ederek, "Çünkü 20'ye yakın ülke buna katılıyor. Bu savaşı biz kazandık ve hala barış istiyoruz, buna da adım adım ilerliyoruz. Sudan'da yeniden yapılanma ve onarım işlerini yakın zamanda bitirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

"2026, barış yılı olacak"

Sudan'ın en büyük zenginliğinin "insan ve kültür" olduğuna dikkati çeken İdris, Sudan'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getirdi. Sudan Başbakanı İdris, şöyle devam etti:

"Biz '2026 yılı, barış yılı olacak' dedik çünkü belirli bir planımız var. Bizim girişimimiz Birleşmiş Milletler (BM) ve bölgesel kuruluşlar ve ülkeler tarafından da desteklenmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de desteklediği girişimin önemli ve somut bir girişim olduğuna eminiz. Eğer Sudan istikrarlı olursa, bölge de istikrarlı olur."

İdris, bölgedeki ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri son derece dikkatli şekilde takip ettiklerini belirterek, "Bizim önceliğimiz kendimizi, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, halkımızı korumaktır. Bunu da ülke içinde, bölgede ve uluslararası alanda başardık." dedi.

"Halk ve ordu, hiç bu kadar iç içe olmadı"

İdris, Sudan'ın kuruluşundan bu yana halkı ve ordusunun hiç bu kadar iç içe olmadığını ifade ederek, bölgesel ve uluslararası herhangi bir çatışmaya girmeyeceklerini ancak halk ve egemenliğinin hedef alınması durumunda bunları korumaya hazır olduklarını söyledi.

Başkent Hartum başta olmak üzere yeniden inşa sürecinin başladığını anlatan Başbakan, yeniden inşa ve halka temel hizmetlerin verilmesinin devam ettiğinin altını çizdi.

İdris, "Burada bir araya gelmemiz de yeniden inşanın başlamasının bir kanıtıdır. Savaş durumunda olan bir ülkede nasıl böyle bir toplantı yapılabilir? Sudan, barış ve güven içindedir." değerlendirmesini yaptı.

"Biz, Sudanlılar için yorulmadan çalışıyoruz. Vatandaşlar her zaman önceliğimizdir." diyen İdris, Hartum'un büyük bir soyguna uğradığını, yer altındaki kabloların bile çalındığını, okullar, hastaneler ve sağlık merkezlerinin bile soyulduğunu kaydetti.